So schön sind eure Kräutergärtchen

Egal ob auf dem Balkon, in Töpfen in der Küche oder in einem richtigen Beet im Garten: Kräutergärten sind beliebt. Thymian, Rosmarin, Basilikum und Ähnliches riechen nicht nur gut, damit lassen sich auch selbstgekochte Gerichte aufpeppen.

Umfrage Pflanzt du Kräuter oder Gemüse auf dem Balkon an? Ja, viele verschiedene.

Ja, aber nur ein paar wenige.

Ich habe einen untötbaren Rosmarin.

Nein, ich habe einen Garten.

Nein, ich pflanze nichts selbst an.

Ich pflanze nur an, was man rauchen kann.

Die Leser in der Bildstrecke wissen bereits, wie es geht, und haben ihren grünen Daumen unter Beweis gestellt. Für Anfänger haben wir eine Reihe von Tipps fürs erste Kräutergärtchen gesammelt, die ihr hier findet.

Und falls Kräuter nicht so euer Ding sind und ihr lieber gleich Tomaten, Peperoni und Rüebli anpflanzen wollt, dann gibt es hier unseren Mini-Guide zum Urban Gardening auf dem Balkon.

(mst)