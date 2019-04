«Die Trendfarbe im Frühling ist Caramel»

Nicole Wederich ist Interior-Designerin und kennt sich mit Formen, Farben und Textilien aus. 20 Minuten erklärt sie, welche Farben im Frühling/Sommer 2019 unverzichtbar sind, wie man sich den Sommer sofort in die Wohnung holt und welche Teile nie aus der Mode kommen.

Pantone hat ja bereits «Living Coral» zur Farbe des Jahres gewählt. Welche Farben sind zusätzlich im Frühling/Sommer gefragt?

Eine andere Trendfarbe in diesem Frühling ist ganz klar Caramel. Dieser warme Braunton kommt in verschiedenen Nuancen daher und lässt sich toll mit anderen Farben kombinieren, mit allen Blaunuancen oder Grüntönen, zu Grau und Rosa ... Ich könnte die Liste noch lange weiterführen. Ich persönlich habe diesen Farbton wiederentdeckt und finde ihn super.

Welche Muster sind das Must-have für den Frühlingsbalkon?

Nach den gedämpften Farbspiel der Wintermonate kann man jetzt wieder genüsslich in den Farbtopf greifen. Als Muster liegt man mit kräftigen Streifen in primären Farben im Trend – so wie Sie es von Strandliegen zum Beispiel kennen. Das ist zwar nicht neu, vermittelt aber sofort Sonnenschein und gute Laune.

Ich möchte den Sommer in meine Wohnung einziehen lassen. Mit welchen kleinen Tricks wirkt die Wohnung gleich frischer?

Mit Textilien! Ich persönlich wechsle als Erstes meine Zierkissen – auf dem Sofa, dem Sessel und auch die im Schlafzimmer. Samtige und flauschige Wollkissen weichen bunten Leinenkissen in hellen Farbtönen und einigen Kissen mit Blätter- oder Palmenmuster. Die kuschelige Wolldecke ersetze ich mit einer leichten Baumwolldecke. Das ist supereinfach umzusetzen und bringt sofort einen frischen Look in die Wohnung.

Auch wechsle ich die Vorhänge im Schlafzimmer und ersetze sie mit leichten, luftigen Gardinen ... Ich liebe es, wie sie sich bei offenem Fenster in der Frühlingsbrise bewegen. Ein Muss für die Sommerwohnung: ein schöner frischer Blumenstrauss. Dafür packe ich oft eine Schere ein und zwicke bei meinen Spaziergängen an wilden Büschen oder in einer Naturwiese ein paar Äste und Blumen ab.Ein solches Bouquet bringt sofort Frühlingsstimmung in die Wohnung.

Welches Teil wird niemals aus der Mode kommen?

Der Spiegel. Gut platziert, erweitert er das Raumgefühl eines Zimmers, bringt Licht und interessante Perspektiven. Er ist ein schönes, dekoratives Element, das sich als Solitär sowie auch inmitten einer Bildergalerie einsetzten lässt.

Wie bist du bei dir zu Hause eingerichtet?

Ich liebe skandinavisches Design, und so ist meine Wohnung eher im nordischen Stil eingerichtet. Viel Weiss und helle, neutrale Farben und einige Möbel in Holz bestimmen den Grundton, gespickt mit einigen schwarzen Elementen. Mit Textilien in verschiedenen Nuancen und grossen Bildern bringe ich hier und da ein paar Farbakzente ein. Und dann bin ich stolz auf meine Pflanzen! Ich habe zwar nicht viele, aber dafür sind diese riesig. Irgendwie fühlen sie sich bei mir wohl und sie gedeihen wie verrückt.

