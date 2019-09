Cindy Crawford zügelt vom Meer in die Wüste

Erst im Mai verkauften Cindy Crawford (53) und ihr Ehemann, der Geschäftsmann Rande Gerber (57), ihr Strandhaus (vier Schlafzimmer, zwei Bäder) am Strand von Malibu für 7,5 Millionen Franken. Nun berichtet Variety.com, dass sich die beiden bereits eine neue Liegenschaft zugelegt haben und in die Wüste Kaliforniens nach La Quinta gezogen sind.

Die neue Villa liegt im Coachella Valley und ist darum das pure Gegenteil vom luftigen Strandhaus direkt am Meer – es liegt nämlich quasi in der Wüste. Bereits im April klettern die Temperaturen über 30 Grad, im August kann es 42 Grad heiss werden.

Über eine Million Rabatt

Immerhin haben die beiden einen guten Deal gemacht. Laut Variety.com hat ihnen der Verkäufer über eine Million Franken Rabatt gewährt, der Kaufpreis für das Haus mit über 557 Quadratmetern Wohnfläche soll gerade einmal 5,4 Millionen Franken betragen haben.

Wirft man einen Blick in das Immobilien-Portfolio von Crawford und Gerber, so liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei der neuen Wüsten-Villa lediglich um ein Ferienhaus handeln könnte. (Oder haben sie keine Lust am Coachella-Festival zu zelten?) Unter anderem besitzt das Paar noch Häuser in Beverly Hills und ein weiteres in Malibu.

