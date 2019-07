Die Besitztümer der Queen sind 16 Milliarden wert

Im Jahr 1952 wurde Queen Elizabeth II zur englischen Königin gekrönt, heute ist sie die am längsten amtierende Monarchin der Welt. Mit den Pflichten einer Monarchin wurden der Queen damals auch Vermögenswerte wie Immobilien, Ländereien, Aktien, Rennpferde, Autos, die Kronjuwelen und eine Briefmarkensammlung im Wert von 75 Millionen Franken übertragen.

Laut Handelsblatt.com soll das Privatvermögen der Queen zirka 512 Millionen Franken betragen. Das sind aber nur die Vermögenswerte, über die die Queen frei verfügen kann – der Wert ihres ganzen Besitzes ist um ein Vielfaches höher. «Business Insider» schätzt das Portfolio der Queen auf stolze 16 Milliarden Franken. Klingt super, es gibt aber einen kleinen Haken: Die Vermögenswerte gehören ihr zwar, verkaufen kann sie sie aber nicht.

Die Queen bezahlte über eine Milliarde Franken Miete

Die 16 Milliarden setzen sich aus ganzen Strassenzügen und halben Stadtteilen in London, Luxushotels, der Pferderennbahn Ascot, den bekanntesten Schlössern Englands, Landwirtschaftsflächen, Wäldern, Fischereirechten und Offshore-Windparks zusammen. Verwaltet wird dieses monströse Portfolio von der öffentlich-rechtlichen Körperschaft The Crown Estate. 444 Mitarbeiter kümmern sich dort täglich darum, dass die Besitztümer der Queen anständig florieren.

Zwar kann die Queen die Positionen ihres Portfolios nicht einfach so verkaufen, sie ist aber am Gewinn der Firma beteiligt. 2016 wurden der Monarchin 25 Prozent der Einnahmen überwiesen, 464 Millionen Franken landeten so auf ihrem Privatkonto. Das Geld kann sie gut gebrauchen. Die Immobilienagentur Rentify schätzt nur schon die Miete des Buckingham-Palastes auf ungefähr 375'000 Franken pro Monat. In ihrer 67-jährigen Regentschaft hat Queen Elizabeth II. also schon über 301 Millionen Franken Miete bezahlt. Zusammen mit den weiteren königlichen Anwesen belaufe sich die Miete auf mehr als eine Milliarde Franken, schätzt man zumindest. Und die berappte die Queen aus eigener Tasche.

