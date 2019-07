Das perfekte Schloss für alle Hobby-Königinnen

Meghan Markle (37) hat zumindest wohntechnisch alles richtig gemacht. Mit der Ehelichung von Prinz Harry (34) wurde ihr nicht nur ein Adelstitel verliehen (Herzogin von Sussex), sie bekam auch die Schlüssel zu einigen der schönsten Schlösser in England. Leider sind nun die heissesten Royals des Landes schon fast alle vergeben und fürs Queen-Feeling bleibt nur noch eine Option: sich selber ein englisches zu Schloss zu kaufen.

Der Zeitpunkt dafür wäre gerade günstig, denn auf der Website von Christie's International Real Estate ist aktuell ein herrschaftliches Schloss mit gigantischen Parkanlagen und eigenen Wäldern und Feldern ausgeschrieben. Der Landsitz Hackwood Park liegt in in der Grafschaft Hampshire in Südengland nahe des Ortes Basingstoke, mit dem Auto ist man in etwas mehr als einer Stunde in London.

Die Queen kam höchstens zum Tee vorbei

Hackwood Park wurde im frühen 18. Jahrhundert erbaut und bis vor kurzem von verschiedenen Mitgliedern des englischen Königshauses – wenn auch nur von der zweiten oder dritten Garde – bewohnt. Die Queen und ihre direkten Nachkommen kamen höchstens mal auf ein Tässchen Tee vorbei.

Die Ausmasse des Landsitzes sind dafür mehr als königlich: Auf 110 Hektaren stehen 23 Gebäude, die alle als schützenswert eingestuft wurden, das Haupthaus ist in der Liste der englischen Baudenkmäler gelistet, der Park taucht im Register der historischen Parks und Gärten auf.

Kaufpreis: 80 Millionen Franken

Seit 2016 ist Hackwood Park auf dem Markt, der Wunschpreis für das gesamte Anwesen beträgt 80 Millionen Franken. Dafür bekommt der neue Besitzer die volle Ladung royalen Luxus – eine riesige Statue von König George I ist im Preis inklusive, ein Park, in dem Hirsche leben, ein Tee-Pavillon, Teiche, ein Tennisplatz, In- und Outdoorpools, ein Spa mit Fitnessraum und Sauna, verschiedene Felder und Scheunen und natürlich das Haupthaus mit 24 Schlaf- und 20 Badezimmern. Ebenfalls praktisch: Für die 80 Millionen bekommen sie auch Behausungen für Angestellte. Die könnten Sie bei so viel Haus und Land wohl wirklich gebrauchen.

Ein Frechdachs hat mit seiner Drohne unerlaubterweise Hackwood Park gefilmt und auf Youtube gestellt.

