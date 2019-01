Diese Waldvilla war Bruce Willis wohl zu langweilig

In absoluter Ruhe, mitten im Wald gelegen, umgeben von Seen und Natur. Stellt man sich so das Zuhause eines Actionhelden wie Bruce Willis vor? Nicht wirklich. Doch genau so wohnte der 63-jährige Schauspieler die letzten vier Jahre in Bedford Corners im Bundesstaat New York, etwas mehr als 60 Kilometer und eine Autostunde von Downtown Manhattan entfernt.

Umfrage Wo möchten Sie wohnen? In der Stadt oder auf dem Land? Mitten im Wald, so wie Bruce Willis. Das wäre super.

Auf dem Land wird es mir in kürzester Zeit langweilig.

Auf dem Land, meiner Tiere wegen.

Wohnen-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Wohnen-Push: In diesem Kanal wollen wir Sie inspirieren, Ihnen praktische Tipps für Ihr Mietverhältnis geben und Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Wohnung herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wohnen-Kanal aktivieren.

Zusammen mit seiner Ehefrau, dem 40-jährigen Ex-Model Emma Heming, hatte sich Bruce Willis in seiner Waldresidenz ziemlich feudal eingerichtet. Der Komplex besteht aus insgesamt vier Gebäuden, wobei allein das Haupthaus eine Grösse von 836 Quadratmetern aufweist und über fünf Schlafzimmer und acht Badezimmer, verteilt auf drei Stockwerke, verfügt. Eines der Highlights sei die verglaste Aussichtskuppel, die ein bisschen an einen Leuchtturm erinnere, schreibt die Maklerfirma. Auch nicht verkehrt: der klimatisierte Weinkeller für 1500 Flaschen, der Fitnessraum für Stunt-Übungen, der Tennisplatz oder ein 15 Meter langer Salzwasserpool.

Hoffentlich hat Bruce Willis viele Freunde

Über eine separate Zufahrt erreichen Willis' Gäste eines der drei Gästehäuser, die auch nicht gerade bescheiden ausgefallen sind. Das grösste hat eine Wohnfläche von 300 Quadratmetern, die anderen zwei haben immerhin noch hundert. Insgesamt stünden sieben Gästezimmer zur Verfügung. Es bleibt zu hoffen, dass Bruce und Emma auch genug Freunde haben, um die vielen Zimmer mit Leben zu füllen.

Es scheint aber fast so, dass sich Bruce Willis in seiner Wald-Villa ein bisschen einsam fühlte. «The Wall Street Journal» verriet er nämlich den Grund für seinen Umzug. Er wolle an die Westküste der USA ziehen, wo seine Familie (die drei Töchter aus erster Ehe mit Demi Moore, Rumer, Scout LaRue und Tallulah Belle) wohnen. Als Zweitwohnsitz bleibt ja noch eine Vier-Zimmer-Wohnung im New Yorker West End, die sich Willis und Heming letztes Jahr für acht Millionen Franken gekauft haben.

Falls wir Ihr Interesse an Bruce Willis' Wald-Villa geweckt haben. Für knapp 13 Millionen Schweizer Franken könnte das Anwesen Ihnen gehören.

(lme)