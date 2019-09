In ihrer Ehe ist kein Platz für eine Bachelor-Villa

Musiker Nick Jonas war schon mit vielen schönen Frauen liiert. Unter anderem datete er Miley Cyrus, Selena Gomez und die ehemalige Miss USA Olivia Culpo. Und er war im Besitz einiger absolut singletauglicher Häuser. Seine mediterrane Villa in West Hollywood war perfekt für ausgedehnte Partynächte, denn das Quartier ist bekannt für sein pulsierendes Nachtleben. Später legte er sich eine Bleibe im gleichen Teil von Los Angeles zu, direkt am Sunset Strip, um noch näher am Geschehen zu sein.

Zuletzt wohnte Nick Jonas dann etwas abseits vom Trubel im noblen Beverly Hills. Nach der Hochzeit mit der Schauspielerin Priyanka Chopra im Dezember vergangenen Jahres schien die Zeit der Junggesellen-Villen endgültig vorbei zu sein. Das Anwesen mit drei Schlaf- und vier Badezimmern steht für umgerechnet 6,9 Millionen Franken zum Verkauf.

Das neue Liebesnest soll in Beverly Hills oder Bel Air liegen

Das Haus bietet alles, was sich ein Single wünscht. 2015 aus viel Beton und Holz erbaut, erstrecken sich die Wohnräume auf 291 Quadratmetern. Bodentiefe Fenster lassen viel Licht rein, es gibt einen fetten Grillbereich und im Garten plätschert ein fetter Pool vor sich hin.

Doch das alles scheint irgendwie zu junggesellig zu sein und so muss das Haus nun weg. Nicht weiter schlimm: Laut Tmz.com suchen Jonas und Chopra bereits ein neues Liebesnest in Beverly Hills oder Bel Air.

(lme)