Ist Ellen DeGeneres eine Immobilien-Spekulantin?

Ellen DeGeneres (60) gehört zu den beliebtesten TV-Moderatorinnen Amerikas und sie ist mit einem Vermögen von knapp 450 Millionen Franken auch eine der reicheren Vertreterinnen ihrer Zunft. Googelt man ihre Hobbys, so erfährt man, dass Ellen in ihrer Freizeit gerne Möbel designt und alte Spiegel und Porträts sammelt. Diese Passionen passen gut zu einer weiteren Freizeitbeschäftigung: Ellen kauft und verkauft Häuser – in so hoher Kadenz, dass es einem schwindlig werden könnte.

Acht Häuser hat Ellen DeGeneres in den letzten 15 Jahren erworben und kurze Zeit später wieder verkauft. Einige hat sie bewohnt, andere hat sie sich nur als Investment zugelegt, Mindestens 145 Millionen soll die TV-Frau in den letzten Jahren laut «Business Insider» für Immobilien ausgegeben und dabei zig Millionen verdient haben. Obwohl ihr Immobilien-Kaufwahn so offensichtlich ist, dass sich sogar die «New York Times» mit dem Thema beschäftigte, weist Ellen DeGeneres den Begriff «Spekulantin» weit von sich.

«Ich kaufe einfach so viele Häuser, wie ich nur kann.»

Sie kaufe die Häuser nicht wegen des Gewinns, der Grund seien Erlebnisse in ihrer Kindheit. «Meine Eltern schleppten mich jeden Sonntag an Hausbesichtigungen und wir schauten Immobilien an, die wir uns niemals hätten leisten können», sagt Ellen im Interview mit der Sendung Today auf NBC. Heute reicht Ellens Kontostand für fast jedes Haus in den USA – gefällt ihr ein Angebot, schlägt sie zu: «Ich kaufe einfach so viele Häuser wie ich nur kann.» Und warum hat das nichts mit Spekulation zu tun? «Ich bin schnell gelangweilt und ich liebe es, Häuser einzurichten. Und das geht halt nur in einem neuen Objekt», so Ellens Erklärung.

In der Bildstrecke sehen Sie eine Sammlung der schönsten Häuser von Ellen DeGeneres, die sie in den letzten Jahren mit fettem Gewinn verkaufte.

