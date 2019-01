Nicht alle US-Stars stehen auf Protz und Prunk

Fette Schlitten vor dem Haus und in der Garage, riesige Flatscreens über dem Cheminée und im Badezimmer (eigentlich überall im Haus), schwere Möbel, Böden aus Marmor und Treppengeländer aus Gold. Solche Bilder tauchen im Kopf auf, wenn man sich Behausungen von US-Stars vorstellt. Die TV-Show «MTV Cribs» nährte dieses Kopfkino jahrelang, dann wurde die Sendung von Videoformaten wie «GQ» oder «Architectural Digest» abgelöst. Die Bilder blieben aber unverändert.

Stehen also alle Stars auf protzige Häuser ohne erkennbare Linie, hauptsache es war teuer oder sieht zumindest so aus? So zu denken, wäre falsch und unfair. Denn das Gros der Stars hat nicht nur Talent, sondern auch Geschmack. Das beste Beispiel dafür ist das Haus von Kristen Wiig im Stadtteil Silver Lake in Los Angeles. Die Immobilie wurde in den 50er-Jahren vom berühmten Architekten Albert P. Martin im Stil des Modernismus gebaut und trägt auch heute noch die klaren Züge dieser Epoche.

Ikonischer Stil, neue Technik

Kristen Wiig, die mit Filmen wie «Ghostbusters», «Zoolander 2» oder «Das erstaunliche Leben des Walter Mitty» bekannt wurde, hat die ikonische Architektur kaum verändert, und so stehen die massgefertigten Regale und Kommoden aus amerikanischem Walnussholz noch immer in der Küche und auch die Deckenverkleidung aus rotem Zedernholz blieb unangetastet. Mehr noch: Wiig unterstrich das architektonische Meisterwerk mit den passenden Möbeln aus der dazugehörigen Epoche. Stücke von Breuer, Eames oder Mies van der Rohe zieren das Haus.

Um den Ansprüchen ans Wohnen im 21. Jahrhundert gerecht zu werden, liess Wiig die Hausinstallation auf den neusten Stand der Technik bringen, für mehr Platz errichtete sie einen Anbau aus Sichtbeton und liess die Pool-Terrasse mit neuem Holz verkleiden. Trotz allem wollte sich Kristen Wiig vor kurzem von ihrem Bijou trennen und musste nicht lange auf einen Käufer warten. Laut «Variety» hat sie die Villa erst kürzlich für 5,2 Millionen Franken verkauft. Das ist fast dreimal mehr, als sie vor sechs Jahren bezahlt hat.

Sie möchten sehen, wie stylisch Kristen Wiig in ihrem modernistischen Haus in L.A. wohnte? Dann klicken Sie sich durch die Bildstrecke.

