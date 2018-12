So schläfst du jede Nacht wie im 5-Stern-Hotel

Reisen ist in der Regel ziemlich stressig, und wenn wir dann angekommen sind, sinken wir am liebsten nur noch müde ins Bett. Gern in ein richtig bequemes, frisch bezogenes Bett, in dem wir uns einfach himmlisch wohl fühlen.

Umfrage Worauf legen Sie besonders Wert im Bett? Sauberkeit

Farbe der Bettwäsche

Bequeme Matratze

Gutes Kissen.

Perfekte Decke

Ist mir egal

Wohnen-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Wohnen-Push: In diesem Kanal wollen wir Sie inspirieren, Ihnen praktische Tipps für Ihr Mietverhältnis geben und Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Wohnung herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wohnen-Kanal aktivieren.

Woran liegt es, dass man sich in den Betten der Sterne-Hotels häufig so wohl fühlt? In unserer Bildstrecke zeigen wir dir, was dein Bett braucht, damit es sich immer anfühlt wie in einem Luxushotel.

(mst)