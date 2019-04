Wegen Verlobung muss seine Bachelor-Villa weg

Romantischer hätte der Antrag, den Schauspieler Orlando Bloom (42) seiner grossen Liebe Katy Perry (34) machte, nicht sein können. Am Valentinstag flogen die beiden im Helikopter durch die Gegend, als Bloom einen fetten Verlobungsklunker im Wert von 4,9 Millionen Schweizer Franken zückte und um die Hand der Sängerin anhielt. Perry sagte Ja und so steht nun bald eine weitere Promitraumhochzeit ins Land.

Dass eine Verlobung tiefschürfende Konsequenzen hat, war dem Lebemann Orlando Bloom sicherlich bewusst. Dass er aber kaum einen Monat nach dem Antrag bereits schon seine Junggesellenvilla in Beverly Hills zum Verkauf ausschreiben muss, hätte er sich wohl nicht träumen lassen.

In der Dusche hat es locker Platz für fünf Personen

Die Villa ist mit allem ausgestattet, was sich ein ungebundener Mann so wünscht. Der Pool im Garten schreit nach wilden Partys, die fetten Screens im Wohnzimmer nach durchzockten Nächten. Blooms Dusche ist so gross, dass er sich dort gleich mit vier Begleitungen einseifen konnte und im Weinkühler in der Küche hat es Platz für 60 Flaschen Champagner.

So viele Annehmlichkeiten könnten zu Schabernack verleiten, und so trennt sich Bloom nun von seinem Anwesen, das insgesamt vier Schlaf- und Badezimmer hat und über eine Wohnfläche von 371 Quadratmeter verfügt. Ob ihn seine Verlobte dazu gedrängt hat oder ob er sich selber schützen möchte, ist leider nicht bekannt.

Zwei Millionen Gewinn in zwei Jahren

Fakt ist: Für knapp neun Millionen Franken soll die Villa nun den Besitzer wechseln. Orlando Bloom zahlte vor zwei Jahren gerade einmal sieben Millionen, er würde also einen fetten Gewinn von zwei Millionen Gewinn einstreichen.

