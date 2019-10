Hast du Angst vor Dämmerungseinbrüchen?

Rund 83-mal pro Tag, also durchschnittlich alle 17 Minuten, geschieht gemäss Kriminalstatistik in der Schweiz ein Einbruch. Dazu gehören auch die sogenannten Dämmerungseinbrüche.

Sie finden kurz vor Feierabend statt, wenn es bereits dunkel ist, die Haus- oder Wohnungsbewohner aber noch bei der Arbeit oder auf dem Heimweg sind. Was tun?

Abschliessen

Haus- und Kellertür sind natürlich geschlossen. Aber auch Garagentore, Sitzplatzeingänge und Gartentore müssen gut zugesperrt werden. Und gekippte Fenster sind ein No-go – ein gekipptes ist für einen Einbrecher ein offenes Fenster. Und: Auch Wohnungstüren in Mehrfamilienhäuser sollten beim Verlassen immer abgeschlossen werden, denn mehr als die Hälfte der Einbrüche in Mehrfamilienhäusern erfolgt durch die Wohnungstüren. Wichtig ist deshalb auch, dass der Haupteingang geschlossen ist.

Ansprechen

Wer in der Umgebung, in der Tiefgarage oder im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses eine unbekannte Person antrifft, sollte diese ansprechen.

Aufrüsten

Absolute Sicherheit gibt es nicht. Aber Hauseigentümer können wirksame Massnahmen ergreifen. Dazu gehören neben einbruchhemmenden Fenstern, so genannte RC2-Fenster, Gitter an den Kellerfenstern, stabile Wohnungstüren oder abschliessbare Fenstergriffe. In der Regel gilt: Schafft es der Einbrecher nicht, in ein bis zwei Minuten ins Haus oder in die Wohnung zu gelangen, gibt er meistens auf und verschafft sich woanders Zugang.

Simulieren

Einbrecher meiden meist die Konfrontation mit den Hausbewohnern oder Wohnungsmietern. Wenn es so aussieht, als ob jemand zu Hause wäre, werden sie es gar nicht erst versuchen. Brennt in der Dämmerung oder nachts das Licht, bietet das schon einen gewissen Schutz. Eine weitere Möglichkeit ist ein TV-Simulator, der wie ein echter Fernseher flackert. Mit Hilfe einer Zeitsteuerung lässt sich das Gerät bei Dämmerung automatisch einschalten.

Alarmieren

Je nach individuellem Sicherheitsbedürfnis empfiehlt sich eine Alarmanlage. Geht eine laute Sirene los, ist der Einbrecher schnell weg. Und selbst wenn er trotzdem ins Haus oder in die Wohnung eindringt, wird er sich da nicht allzu lange aufhalten können, weil er mit dem Eintreffen der Polizei oder den Nachbarn rechnen muss.

Aufbewahren

Egal wie gut man Schmuck und andere Wertgegenstände zu Hause versteckt – richtig sicher sind sie nur im Banksafe. Ein Bankschliessfach kann man bei fast allen Banken mieten. Das kleinste Fach gibt es ab circa 60 Franken pro Jahr.

