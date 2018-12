Monatlich 40 iPhones oder das Haus von Demi Lovato

Was könnte man sich für knapp 40'000 Franken im Monat alles leisten? 40 iPhones XR zum Beispiel, 1600 Billy-Regale, drei brandneue Dacia Duster oder 57 Übernachtungen im Zürcher Luxushotel Baur au Lac in einem Deluxe-Doppelzimmer.

Monatlich 40'000 Franken könnte man jedoch auch auf den Tisch legen, um das Haus von Demi Lovato (26) in Los Angeles zu mieten. Die Sängerin könnte das Geld wohl gut gebrauchen, denn vor wenigen Monaten wurde sie wegen einer Überdosis Schmerzmittel in eine Entzugsklinik eingeliefert, wo sie sich wieder aufpäppeln liess. Demi ist nun wieder auf dem Damm und spricht offen über ihre bewegte Drogenvergangenheit, doch scheinbar haben die Zeit ohne Auftritte und die teure Rehab ein Loch in ihre Kasse gerissen. Das könnte ein Grund dafür sein, warum sie ihr Haus in den Hollywood Hills nun zur Miete ausgeschrieben hat.

Besser geschützt als jede Festung

Um zum Anwesen von Demi Lovato zu kommen, fährt man zuerst am legendären Hotel Chateau Marmont vorbei, eine gewundene Strasse führt den Hügel hoch. Auf einem Plateau, bestens geschützt hinter dicken und hohen Mauern, stösst man im gefragten Stadtteil Laurel Canyon in den Hollywood Hills auf die Villa. Auf einer Wohnfläche von über 516 Quadratmetern bietet das Haus vier Schlafzimmer und sechs Badezimmer, überhohe Decken, einen Pool und eine grosszügige Gartenanlage, inklusive Outdoor-Küche.

Eigentlich würde Demi das Haus lieber verkaufen, doch da ist der Wurm drin. Letztes Jahr rutschte der Hang hinter dem Haus ab und verschüttete die Parkplätze hinter dem Haus. Zwar hat die Behörde das Haus nun wieder als sicher erklärt, trotzdem zieren sich die Käufer: Nicht einmal die Preisreduktion von 9,45 Millionen auf 9 Millionen Franken konnte einen Interessenten anlocken. Nun versucht es Demi halt mit dem Vermieten. Viel Glück dabei!

