Die Delevingnes haben einen WC-Spleen

Eigentlich wohnen Cara (27) und ihre grosse Schwester Poppy Delevingne (33) in England. Weil sich aber das Model- und Schauspiel-Business eben auch in der Stadt der Engel abspielt, haben sich die beiden ein Haus in Los Angeles zugelegt. Der Vorbesitzer ist kein Unbekannter: Jared Leto war vor den Delevingne-Schwestern hier daheim, im hauseigenen Musikstudio wurde sogar das Album «This is War» seiner Band 30 Seconds to Mars aufgenommen.

Über eineinhalb Jahre haben sich Cara und Poppy Zeit für den Umbau genommen, herausgekommen ist ein Haus im Dschungel-Stil. Im Garten wachsen Palmen und die Gewächse setzen sich auch im Inneren des Hauses auf den Tapeten oder als Topfpflanzen fort. 1,8 Millionen Franken soll das Haus gemäss «Daily Mail» gekostet haben, der Umbau sicherlich noch einmal so viel.

Cara: «Das WC ist mein Lieblingsort im Haus»

Entstanden ist eine Mädels-WG mit allen Annehmlichkeiten, die sich man sich nur wünschen kann. Im Garten steht gleich neben dem Pool und dem Whirlpool ein fetter Grill, es gibt eine Bar mit Bierzapfhahn und Flipperkasten, in einem Raum (sie nennen ihn TV-Zimmer) ist eine Pole-Dance-Stange installiert worden und jede Schwester hat ihr eigenes Schlaf- und Badezimmer.

Poppy war es wichtig, einen ruhigen Rückzugsort für sich zu haben, weil sie sehr unruhig sei, wie sie im «AD»-Video erklärt. Ausserdem wollte sie unbedingt eine Toilette verziert mit Blumenmustern haben. Wo kriegt man so was? «Auf Ebay», sagt Poppy im Video. In Caras Schlafzimmer sticht zuerst das riesige Bett ins Auge. «Das ist so gross, weil ich so grosse Füsse habe», witzelt sie. Ausserdem könne sie hier mit all ihren Hunden schlafen. Bei über drei Metern Breite sollte das gehen. Aber auch sie offenbart ihren WC-Spleen: Die Schüssel und die Brille ihrer Toilette sind komplett aus Kupfer gefertigt. Caras Meinung dazu: «Das ist mein liebster Ort im Haus.»

Hier sehen Sie die ganze Hausführung von Cara und Poppy Delevingne

(lme)