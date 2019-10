Der «Scream»-Star verkauft seinen Holzpalast

David Arquette (47) spielte im «Buffy»-Prequel «Buffy – Der Vampir-Killer» sowie in den TV-Serien «Beverly Hills, 90210» und «Friends» mit. Den Durchbruch als Schauspieler gelang dem Amerikaner aber erst 1996 mit der Rolle des leicht dümmlichen und naiven Polizisten Dewey in der Horrorfilm-Tetralogie «Scream». Dort schockverliebte er sich in seine Filmpartnerin Courtney Cox, die beiden haben eine gemeinsame Tochter Coco Riley, die eine bekannte Gotte hat: Jennifer Aniston.

Nach der Scheidung 2013 verfiel David Arquette dem Alkohol und hatte laut eigenen Angaben auch ganz andere Probleme. Damals zog er sich gern in sein Hideaway am Lake Arrowhead, eineinhalb Stunden von Los Angeles entfernt, zurück. In der Zwischenzeit hat sich David Arquette wieder gefangen, er liess sich in einer Entzugsklinik behandeln und hat mit der Journalistin Christina McLarty eine neue Liebe gefunden und eine neue Familie gegründet – der gemeinsame Sohn Charlie West Arquette (5) krönt das Familienglück. Bei so viel offensichtlicher Lebensstabilität braucht David Arquette wohl auch seinen Rückzugsort am See nicht mehr. Das Holzhaus steht für 1,5 Millionen Franken zum Verkauf.

Viel rustikaler Kitsch

Vielleicht war das Haus auch einfach nur ein Fehlkauf, denn Arquette erwarb das Ferien-Domizil erst vor knapp zwei Jahren für 1,3 Millionen Franken, bereits letztes Jahr tauchte die Liegenschaft dann auf verschiedenen Maklerseiten für 1,8 Millionen auf – wohl zu teuer. Nur sucht Arquette mit einem 300'000-Franken-Discount nach Interessenten.

Das 500 Quadratmeter grosse Wohnhaus möchte mit fünf Schlaf- und 4,5 Badezimmern punkten, vor allem aber verströmt viel Holz einen heimeligen Charme aus. Von der Terrasse kann man beim Blick auf den See entspannen, aus der Küche und den anderen Zimmern schweift der Blick durch endlose Wälder. Bei der Einrichtung hat sich David Arquette ausgetobt und die Räume mit rustikalsten Elementen, moderner Kunst und ziemlich viel Kitsch ausgestattet.

David Arquette hat übrigens gleich noch ein zweites, etwas grösseres Haus, zu verkaufen. Es steht im kalifornischen Encino, hat vier Schlafzimmer, ein Gästehaus und sogar einen Pool. Kostenpunkt für diese Liegenschaft: Knapp 5 Millionen Franken.

Diese Szene aus «Scream» aus dem Jahr 1996 besiegelte die Liebe zwischen David Arquette und Courtney Cox. 2010 ging die Ehe aber in die Brüche.

