Charlie Sheen senkt den Preis seiner Party-Villa

Bereits letztes Jahr war auf den Websites verschiedener Luxusmakler das Anwesen von Charlie Sheen (53) zur Miete ausgeschrieben worden. Kostenpunkt für die Villa: 42'500 Franken pro Monat. Dann wollte er das Haus in Beverly Hills für zehn Millionen Franken verkaufen. Erfolglos. Der «Two an a Half Men»-Star hatte nach seiner heftigen Drogenvergangenheit wohl keine Lust mehr auf das verführerische Umfeld von Los Angeles.

Laut verschiedenen Medienberichten sei der Schauspieler dann vor der «Medien-Hetze», wie er sagt, nach Rosarito in Mexiko geflohen. Der Immobilienhändler Scott Weier hat sein neues Zuhause gefunden und erklärt gegenüber der «Daily Mail» Sheens neue Wohnsituation: «Es ist ein bescheidenes, kleines Haus mit drei Schlafzimmern, ungefähr 250 Quadratmeter gross. Es war nicht allzu teuer. Charlie erklärte mir, dass er dort ab sofort die ganze Zeit leben möchte. Er sucht Ruhe und Einfachheit. Er ist ein netter Kerl. Er will nicht nur seine Adresse, sondern auch sein Leben ändern. Er trinkt nicht mehr so viel und hat darüber sogar Scherze mit mir gemacht. Als ich mit ihm zusammen war, trank er vielleicht ein Bier. Er möchte einfach Frieden.»

Braucht Charlie Sheen Geld?

Seit bald einem Jahr hat Charlie Sheen keinen Film mehr gedreht und laut IMDb.com ist derzeit auch nichts in Planung. Daher könnte es gut sein, dass die 42'500 Franken Mietzinseinnahmen Sheen nicht mehr zum Leben reichen und er sein Konto mit dem Verkauf der Liegenschaft wieder flüssig machen will. Der Wunschpreis: knapp acht Millionen Franken.

Dafür bekommt der Käufer eine Villa im noblen Mulholland Estates in der Nähe von Beverly Hills. Das streng bewachte Anwesen steht auf einem Grundstück von 830 Quadratmetern, es verfügt über sieben Schlafzimmer und Bäder, hat mehrere Bars, Pools und ein Kino. 2006 kaufte Sheen die Villa für sieben Millionen Franken

Kendall Jenner und Paris Hilton sind die Nachbarinnen

Nun könnten also Sie in Charlie Sheens ehemalige Party-Villa einziehen. Nebst den offensichtlichen Vorzügen eines solchen Anwesens überzeugt auch die illustre Nachbarschaft. In der bewachten Wohnanlage hausen Kendall Jenner, Paris Hilton, Christina Aguilera und DJ Khaled gleich nebenan.

