Diane Keatons Haus ist so entspannt wie sie selbst

Oscar-Preisträgerin Diane Keaton (73) ist ziemlich cool drauf. Sie macht sich in der Show von Ellen de Generes über sich selbst lustig, weil sie nur «eine schäbige Million Follower auf Instagram» hat (Ellen hat 75,5 Millionen). Sie produziert ihren eigenen Wein und steht dazu, dass sie selbst den Rotwein mit Eiswürfeln trinkt, überhaupt nimmt sie sich überhaupt nicht ernst.

Umfrage Was sagt ein Haus über seine Bewohner aus? Ein Haus zeigt ziemlich genau, was seine Besitzer für Menschen sind.

Anhand des Hauses kann man schon ein bisschen was über den Charakter der Bewohner erfahren.

Über den Charakter sagt das Haus nichts. Nur über den Kontostand.

Es sagt überhaupt nichts aus.

Dabei gehört Diane Keaton zu den wichtigsten Schauspielerinnen der USA, manche sagen sogar, sie gehöre zum nationalen Kulturgut. Doch auch in ihrem Privatleben gibt sich die Schauspielerin höchst entspannt und bodenständig, wie jetzt an ihrem Haus in Laguna Beach eindrücklich zu sehen ist. Die kleine Villa steht nämlich für vier Millionen Franken zum Verkauf und zeigt: Trotz einem Oscar und 50 Millionen Franken Vermögen muss man nicht protzig wohnen.

Einziger Luxus: Ein Weinkühler im Wohnzimmer

Zwar ist das Haus aus dem Jahr 1924 mit über 500 Quadratmetern Wohnfläche nicht wirklich klein, doch die Fotos zeigen eine relaxte Atmosphäre, wenig Bling-Bling und Protz und vor allem: keine unnötigen Übertriebenheiten. In der Garage haben nur drei Autos Platz, weder im Bad noch im Garten steht ein Whirlpool (dafür ein herziger Springbrunnen), und blickt man in die Waschküche, so hat man wirklich das Gefühl, dass Diane dort selber ihre Kleider in die Maschine wirft.

Den einzigen mondänen Luxus, den sich Diane Keaton gönnt, ist ein Weinkühler im Wohnzimmer. Aber das ist okay. Immerhin ist sie im NebenberufWeinproduzentin.

(lme)