Diesen Winter könnten Sie mit James Blunt wedeln

Der Walliser Nobelskiort Verbier steht bei Prominenz und Blautblütern hoch im Kurs. Musiker James Blunt besitzt dort ein Chalet und sogar das Bergrestaurant La Vache, Prinz Andrew, der Sohn der Queen, hat sich letztes Jahr ein Haus für 15 bis 20 Millionen Franken zugelegt, Prinz William wurde letztes Jahr beim Fremdflirten mit einer Party-Schönheit im Edel-Club Farinet in Verbier erwischt und auch die Mitglieder des belgischen Königshauses wedeln gern die dortigen Pisten hinunter.

Umfrage Hätten Sie gerne ein Ferienhaus in den Bergen? Ich miete mir lieber eines. Selber eins zu besitzen ist zu aufwendig und zu teuer.

Ja, das wäre schon noch toll.

Nur, wenn mir jemand den Schnee wegschaufelt.

Ich habe schon längst eins.

Nun hätten Sie – bei entsprechendem Kontostand natürlich – die Möglichkeit, Ihre Skiferien ebenfalls in Verbier zu verbringen. Die Auswahl an Immobilien ist riesig: Sucht man zum Beispiel auf Homegate nach Liegenschaften in Verbier, spuckt die Seite 90 Inserate aus. Grenzt man die Suche auf einen Mindestkaufpreis von drei Millionen (!!) ein, so findet man immer noch 78 Häuser.

Eines der grössten und wohl auch luxuriösesten Häuser im Angebot ist das Chalet Trois Toits, das direkt am Skilift liegt und einen unverbaubaren Blick über den Golfplatz von Verbier bietet. Über den Kaufpreis schweigen sich die Verkäufer aus und verraten nur, dass das Chalet sieben Zimmer hat, die sich auf insgesamt 570 Quadratmeter erstrecken.

Unterirdische Standseilbahn verbindet Haus und Garage

Einer der grössten Vorzüge des Hauses dürfte die Tatsache sein, dass man auf den Ski direkt von der Piste zum Haus und wieder davonfahren kann, «Ski in – Ski out» nennt sich das auf Neudeutsch. Weil für unzerkratzte Bretter immer Schnee ums Haus liegen muss, wird die Zufahrt per Auto etwas rutschig. Zum Glück darf das Gefährt in der Garage bleiben, denn die Villa ist mittels einer unterirdischen Standseilbahn direkt mit der beheizten Garage verbunden.

Sie finden ein Ferienhaus mit 570 Quadratmeter Wohnfläche etwas übertrieben? Vielleicht beruhigt diese Tatsache Ihr Gewissen: Das Chalet Trois Toits wurde ausschliesslich von lokalen Handwerken mit lokalen Baustoffen wie Walliser Stein und Holz gebaut. Das macht dieses Luxushaus zumindest ein bisschen ökofreundlich.

(lme)