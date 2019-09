Schloss Versailles? Nein, eine Wohnung in New York!

Einige Amerikaner sollen einen leichten Hang zum Kitsch haben, sagt man. Dass diese Behauptung manchmal wirklich zutrifft, zeigt ein Apartment an der Fifth Avenue in New York, das aktuell für knapp 46,6 Millionen Dollar zum Verkauf ausgeschrieben ist. Schaut man sich die Bilder an, so erkennt man typische Stilelemente des frühen französischen Barocks, und auch die Möblierung hätte manch einem französischen Kaiser bestimmt gut gefallen. Doch die Luxuswohnung stammt nicht aus dem 17. Jahrhundert – die meisten Hochhäuser, auch jenes, in dem sich die besagte Wohnung befindet, wurden erst Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut.

Fairerweise muss gesagt werden, dass besonders im Wohnzimmer Wandvertäfelungen aus dem 18. Jahrhundert und Originalparkett aus dem Schloss Versailles verbaut wurde. «Alles in Museums-Qualität», schreibt Sotheby's im Inserat.

Ein persönlicher Koch bereitet Mahlzeiten zu

Der Preis der Eigentumswohnung erklärt sich aber wohl weniger durch die Ausstattung, als vielmehr durch die Lage. Von vielen Zimmern blickt man direkt auf den Central Park, und die Fifth Avenue ist eine der exklusivsten Adressen im Big Apple.

Ausserdem bekommt der Käufer für die 46 Millionen Franken fünf Schlafzimmer, sechs Badezimmer, ein Zimmer für Angestellte mit eigenem Bad und kann sich ausserdem rund um die Uhr Essen liefern lassen. Für die Hausbewohner ist ein französischer Koch angestellt, der für Partys und Empfänge Essen zubereitet – gegen Bezahlung natürlich.

Diese Argumente reichen noch nicht, um 46 Millionen auszugeben? Vielleicht helfen schwülstige Worte des Maklers: «Dieses einzigartige und sonnendurchflutete Apartment ist eine echte architektonische ‹Tour de Force›. Ein solches Luxusapartment aus der Vorkriegszeit gibt es nur einmal im Leben zu kaufen.»

(lme)