Wohnen im Liebesnest von Jackie Kennedy

Die Red Gate Farm auf der Insel Martha's Vineyard in Massachusetts ist so prall mit Geschichte gefüllt, dass es an ein Wunder grenzt, dass die herrschaftliche Villa noch nicht geborsten ist. Zwölf Jahre lang bewohnte Jacqueline «Jackie» Kennedy Onassis die Räumlichkeiten, spielte Tennis auf dem hauseigenen Court und unternahm lange Spaziergänge am privaten Strand. Nach ihrem Tod blieb das Anwesen über 40 Jahre lang im Besitz der Familie und wurde bis heute gehegt und von den Kindern und Enkelkindern von Jackie O., wie man sie nannte, genutzt.

Die Wohnräume der Red Gate Farm erstrecken sich auf fast 600 Quadratmeter. So viel Wohnraum war wohl auch Jacqueline Kennedy zu viel, und so bewohnte sie das Haus ab 1980 zusammen mit dem verheirateten Millionär Maurice Tempelsman. Offiziell verwaltete der gebürtige Belgier nur ihr Vermögen – was sich sonst noch in den edlen Räumen abspielte, bleibt wohl für immer ein Geheimnis.

Nur die besten Architekten durften sich an der Liegenschaft austoben. Hugh Newell Jacobson zeichnete die ursprünglichen Pläne des zweistöckigen Gebäudes, den letzten Schliff erhielt die Red Gate Farm im Jahr 2000 von Deborah Berke, der Dekanin der Yale School of Architecture.

Der Privatstrand ist 1,5 Kilometer lang

Alle Räume ausser das Esszimmer bieten einen Blick aufs Meer und den über 1,5 Kilometer langen Privatstrand. Sowieso sieht man so einiges, wenn man den Blick über das 1,3 Quadratkilometer grosse Grundstück schweifen lässt.

Man erblickt ein Gästehaus mit vier Schlafzimmern und drei Badezimmern, einen Pool und einen Süsswassser-Teich, den Tennisplatz, einen Gemüsegarten und ein Blaubeerenfeld, ausserdem stehen auf dem Gelände verschiedene Garagen, Bootshäuser und eine beheizte Scheune zum Lagern verschiedener Dinge. So viel Luxus und Geschichten treiben den Preis in die Höhe: Die Red Gate Farm ist für 64,3 Millionen Franken zu haben.

