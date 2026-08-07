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Trump menace: «La Suisse cesserait d'être un pays d'élite»
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Le taux de chômage au plus haut depuis plusieurs années en France
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Apollo s'offre EasyJet pour une somme astronomique
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Londres valide le rachat à 110 milliards de dollars
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Les conditions de vie à Cuba se sont gravement détériorées
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Près de 140'000 chômeurs en juillet, un chiffre en hausse
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La Poste va de nouveau augmenter le tarif des courriers A et B
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Lacoste visé par un redressement fiscal à 10 millions d’euros
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Pourquoi Lufthansa est plus chère au départ de Genève et Zurich
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EasyJet lance un préavis de grève du 7 août au 2 septembre
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Ces milliards de taxes que les citoyens ne votent jamais
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Transports publics
Les abos généraux coûteront un peu moins cher grâce à M. Prix
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Mammut devient chinois: le CEO prend la parole
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Les Romands rejettent massivement la franchise à 400 francs
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La hausse des carburants pèse sur les résultats de Swiss
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Pionnier des «Vélibs» suisses, PubliBike passe en mains anglaises
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Trump accuse les entreprises pétrolières de «faire trop d’argent»
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Les canicules pourraient signer la fin des escargots de Bourgogne
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Wingo: la hotline fait patienter un client pendant 45 minutes
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Tests sur les crèmes solaires: des résultats «catastrophiques»
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Ce composant informatique coûte une fortune à cause de l'IA
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Ma Petite Entreprise impose le vélo coopératif sur le Tour
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Libérés le 1er Août, les employés doivent rattraper leurs heures
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Il faudra bientôt marcher pour aller chercher son courrier
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Canton d'Argovie
Équipements de montagne: Mammut passe en mains chinoises
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