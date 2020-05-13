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20 minuti 65'000 lecteurs / 20 Minuten 900'000 lecteurs



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1) Branded Content: en principe, le focus est mis sur le produit ou la prestation proposés par le client. Par son lay-out et sa typographie propres,

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Ces deux types de contenu publicitaire sont conçus par le département du Commercial Publishing. La collaboration de membres des rédactions du TX est prohibée.

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Ce type de contenu est rédigé par le département Lifestyle en coopération avec les clients.



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