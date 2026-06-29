Le Mondial en direct: Allemagne - Paraguay

Foxborough, 29 juin 2026 – Les joueurs allemands réagissent après leur élimination aux tirs au but face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Tom Weller/dpa

Le Paraguay a créé la première grosse sensation du Mondial 2026 en éliminant l’Allemagne aux tirs au but (1-1, 4 tab à 3) dès les seizièmes de finale, lundi à Foxborough (Massachusetts), et affrontera la France ou la Suède en huitième samedi prochain à Philadelphie.

L'ouverture du score du Paraguay. RTS

Seize ans après leur dernière participation, les Sud-Américains se sont imposés sur un but de leur sixième tireur, José Canale. Le Strasbourgeois Julio Enciso (42e) avait ouvert le score en première mi-temps avant que Kai Havertz n’égalise pour la Mannschaft à la 54e minute.

L'égalisation de l'Allemagne. RTS

Pour l’Allemagne, les Coupes du monde se suivent et se ressemblent: les quadruples champions du monde restaient sur deux piteuses éliminations en phase de groupe en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar. S’ils ont franchi cette fois le premier tour, leur élimination face à la 34e nation mondiale est une nouvelle déception de taille.

Le pénalty de la victoire pour le Paraguay. RTS