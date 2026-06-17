Coupe du monde: Festival offensif anglais contre la Croatie

1-1 RTS

Pour son entrée dans le Mondial-2026, l’Angleterre a réalisé un festival offensif en dominant la Croatie 4-2, mercredi à Arlington, au Texas, grâce notamment à un doublé de son attaquant Harry Kane, à présent auteur de 10 buts en Coupe du monde.

Dans cette répétition de l’affiche de la demi-finale de 2018 remportée par les Croates, Kane a ouvert le score sur penalty (12e), et a redonné l’avantage aux Anglais de la tête (42e) après l’égalisation de Martin Baturina (36e).

2-1 RTS

2-2 RTS

Alors que Peter Musa (45e+5) avait permis aux coéquipiers de Luka Modric de recoller avant la pause, Jude Bellingham (47e) a redonné l’avantage aux Three Lions, avant que Marcus Rashford ne scelle le résultat (85e).

3-2 RTS