News|

Coupe du monde: Festival offensif anglais contre la Croatie

Publicité
Coupe du monde 2026

Publié 18. Juni 2026, 00:16

Festival offensif anglais contre la Croatie

1. Journée

Angleterre
4 – 2
Croatie

Angleterre

résultat final

Croatie

H. Kane

-

12

10
11

M. Baturina

-

36

H. Kane

-

42

21
22

P. Musa

-

50

J. Bellingham

-

47

32

M. Rashford

-

85

42

Tous les résultats

Agence Keystone-ATSFlorian Paccaud
par
Agence Keystone-ATS
Florian Paccaud
16
1
1-1RTS

Pour son entrée dans le Mondial-2026, l’Angleterre a réalisé un festival offensif en dominant la Croatie 4-2, mercredi à Arlington, au Texas, grâce notamment à un doublé de son attaquant Harry Kane, à présent auteur de 10 buts en Coupe du monde.

Dans cette répétition de l’affiche de la demi-finale de 2018 remportée par les Croates, Kane a ouvert le score sur penalty (12e), et a redonné l’avantage aux Anglais de la tête (42e) après l’égalisation de Martin Baturina (36e).

2-1RTS
2-2RTS

Alors que Peter Musa (45e+5) avait permis aux coéquipiers de Luka Modric de recoller avant la pause, Jude Bellingham (47e) a redonné l’avantage aux Three Lions, avant que Marcus Rashford ne scelle le résultat (85e).

3-2RTS
4-2RTS

Ton opinion

0 commentaires
News
Vidéos
Profil