Coupe du monde 2026: L’Angleterre sauvée par son «prince» Harry Kane

La joie des Anglais sur l'égalisation tant attendue. Getty Images via AFP

L’Angleterre est passée à quinze minutes de l’élimination, mais s’est finalement qualifiée pour les 8es grâce à son capitaine Harry Kane, auteur d’un doublé. Menés rapidement, les Anglais se sont longtemps cassé les dents sur la défense congolaise, avant de renverser le match grâce aux quatrième et cinquième buts dans le tournoi de l’attaquant du Bayern Munich.

Jusqu’à la 75e minute pourtant, la RD Congo tenait son exploit. Si le gardien anglais Jordan Pickford a manqué l’une des seules interventions qu’il aurait dû réaliser, son homologue Lionel Mpasi a été miraculeux, repoussant longtemps les assauts anglais.

L'ouverture du score congolaise. RTS

Le gardien d’Everton a en effet été battu dès la 7e minute à son premier poteau, qu’il aurait dû mieux couvrir. Brian Cipenga, joueur de deuxième division espagnole et qui avait commencé cette Coupe du monde en tant que remplaçant, marquait ainsi son premier but sous le maillot de la RD Congo, à 28 ans.

Menée, l’Angleterre devait de plus faire face à l’histoire: elle n’avait jusqu’ici gagné qu’un seul match après avoir concédé l’ouverture du score en Coupe du Monde, lors de la finale de 1966 contre l’Allemagne qui l’a couronnée de son seul titre mondial.

L'égalisation d'Harry Kane RTS

Il a fallu du temps aux Three Lions pour contredire cette statistique et enfin faire plier Mpasi, seulement remplaçant de l’ancien gardien du Lausanne-Sport Mory Diaw dans son club du Havre. Mais Harry Kane a fini par surgir pour égaliser de la tête (75e). L’attaquant de 32 ans a ensuite envoyé une frappe imparable dans la lucarne pour offrir la victoire aux siens à la 86e.

Ce succès permet à l’Angleterre d’atteindre les 8es de finale en Coupe du monde pour la 13e fois de son histoire. Elle y affrontera le Mexique dimanche (lundi à 2h en Suisse).

Le soulagement pour l'Angleterre. RTS