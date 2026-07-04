Coupe du monde: l’Argentine s’évite un fiasco monumental face au Cap-Vert

Lionel Messi, ici à gauche, célèbre son but avec Nahuel Molina. AFP

L’Argentine est venue à bout dans la douleur du Cap-Vert, 3-2 après prolongation, en 16es de finale du Mondial 2026 vendredi à Miami.

L’Albiceleste a enchaîné un dixième match sans défaite en Coupe du monde, mais son plan de jeu orienté autour de Lionel Messi a montré ses limites. Dans une prolongation au scénario fou, Sidny Lopes Cabral a permis aux Requins bleus de revenir une 2e fois au score à la 103e, 11 minutes après que Lisandro Martinez ait cru donner un avantage décisif à la nation triple championne du monde en inscrivant le 2-1 sur un corner tiré par Lionel Messi.

C’est encore le capitaine qui a forcé la décision sur corner. Le malheureux Diney Borges a dévié le cuir au fond de ses propres filets de la tête (111e), mettant fin au rêve des Cap-Verdiens.

Le but décisif de l'Argentine en prolongation. RTS

Messi puissance 20

Fébriles, les Argentins ne sont pas parvenus à maîtriser la rencontre, laissant les Requins bleus tirer à 16 reprises, dont cinq frappes cadrées. Passée proche de la correction, la sélection de Lionel Scaloni devra montrer un autre visage face à l’Egypte en huitièmes de finale mardi à Atlanta (18h en Suisse).

En première période, les Cap-Verdiens ont résisté pendant 29 minutes, avant que Messi ne fasse parler la poudre. Sur une passe en profondeur sublime de Lisandro Martinez, le meilleur buteur de cette édition (sept réalisations) a transpercé le valeureux portier Vozinha pour débloquer la situation.

L'ouverture du score de Lionel Messi. RTS

Le no 10 a écrit une nouvelle page de sa légende en inscrivant son 20e but en Coupe du monde, un record absolu. L’octuple Ballon d’Or s’est imposé une nouvelle fois comme l’atout offensif indispensable de son équipe, lui qui a marqué lors des huit derniers matches de l’Argentine dans cette compétition, performance également inédite.

Vozinha encore héroïque

Malgré cette réussite, les Sud-Américains ont peiné à faire le break face à l’invité surprise de ces 16es de finale. Invaincus en phase de poules pour leur première participation au Mondial, les protégés de «Bubista» ont démontré peu avant l’heure de jeu que leur présence à ce stade de la compétition ne devait rien au hasard.

Deroy Duarte a égalisé d’une frappe à bout portant à la 59e, tandis que Messi s’est heurté à Vozinha quatre minutes plus tard. Repliés dans leur surface, les Cap-Verdiens ont opposé une défense héroïque. Roberto «Pico» Lopes a éteint l’incendie en s’interposant sur un bon centre de Messi (80e), tandis que Vozinha s’est encore interposé sur un coup-franc tiré par «la Pulga» dans le temps additionnel.