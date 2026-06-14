Coupe du monde: l'Australie punit une Turquie pourtant dominatrice

Nestory Irankunda a ouvert le score pour l'Australie sur un contre éclair. IMAGO/ZUMA Press

L’Australie a parfaitement lancé son Mondial 2026. Les Socceroos ont battu la Turquie samedi 2-0 à Vancouver dans le groupe D.

Une semaine après avoir tenu la tête à la Suisse 1-1 en préparation, les hommes de Tony Popovic ont remporté une rencontre qui s’annonçait relativement équilibrée entre deux équipes séparées que de cinq rangs au classement FIFA (ndlr: 22e place pour la Turquie, contre 27e pour l’Australie). Les Turcs n’ont pas trouvé la faille chez le portier Patrick Beach, auteur d’une superbe performance à l’occasion de sa 3e sélection avec les Socceroos.

Le premier but de l'Australie RTS

L’attaquant de Watford Nestor Irankunda a conclu une contre-attaque australienne éclair à la 27e en se défaisant de deux défenseurs. Arda Güller a été proche d’égaliser sur coup-franc à la 57e, mais Beach a réalisé la parade nécessaire. Connor Metcalfe a inscrit le but de la sécurité pour les Socceroos à la 75e.

Le deuxième but de l'Australie. RTS

Les Turcs de Vincenzo Montella peuvent nourrir des regrets, eux qui ont largement dominé dans le jeu, avec plus de 70% de possession de balle sur la rencontre. Les Australiens rejoignent les Etats-Unis, victorieux du Paraguay 4-1 vendredi, en tête du groupe D avant de les affronter vendredi à Seattle. Le même jour, la Turquie tentera de se rassurer face aux Paraguayens à San Francisco.