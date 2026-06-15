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Ticker | Belgique - Égypte | 1. Journée Coupe du monde 2026 Canada/Mexico/USA

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Coupe du monde 2026

Publié 15. Juni 2026, 20:22

Première période compliquée pour la Belgique face à l'Égypte

LIVE

1. Journée

Belgique
0 – 1
Égypte

Belgique

mi-temps

Égypte

01

Emam Ashour

-

19

Tous les résultats

Steve Baccaglio
par
Steve Baccaglio
0
1
Les Pharaons méritent cet avantage tant ils sont rentrés sur le terrain avec plus d'envie et se sont montrés plus entreprenants, agressifs que la Belgique. C'est tout naturellement que les Africains ont pris l'avantage à la 19e minute sur une action bien emmenée par Salah et conclue par Ashour qui a inscrit son premier but dans une Coupe du monde. La Belgique a tenté ensuite de réagir mais c'était trop timide (et lent) et s'est heurtée à une défense égyptienne qui ne laisse aucun centimètre d'espace. Rudi Garcia va devoir trouver les mots pour remobiliser ses troupes.
C'est la fin de la première période à Seattle où l'Égypte mène 1-0 face à la Belgique!
DOKU! Sur cette longue touche, le ballon arrive dans les pieds du joueur des Citizens mais sa reprise est complètement dévissée.
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Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
44'
Doku a changé de côté mais vient de se faire manger par Fatouh. Première période très compliquée pour le joueur de Manchester City.
43'
Cette image résume à elle seule la première période. Une formation égyptienne très agressive sur l'homme et une Belgique qui subit.
42'
Que c'est lent du côté de la Belgique! L'Egypte a tout le temps de se (re)placer en défense et de voir venir les timides assauts adverses. Il va falloir sérieusement montrer autre chose si les Diables rouges entendent sortir du terrain avec au moins un point.
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39'
Belle action des Belges! Doku reçoit le ballon au second poteau et remet en retrait pour Trossard dont la reprise est contrée par un défenseur.
37'
Il y a autant de rythme dans le jeu belge que dans un match de 4e ligue valaisanne un dimanche matin lendemain de Foire du Valais.
35'
Fatouh écope d'un avertissement à son tour.
34'
ZIKO! Avec un nom pareil, c'est normal que tu enflammes le match! La frappe du joueur des Pyramids se dirige dans le petit filet mais la claquette de Courtois est exceptionnelle et détourne ce ballon en corner.
33'
Les Diables rouges ont le ballon depuis quelques minutes et cherchent des solutions. Pas facile.
30'
Hany est un véritable pot de colle avec Doku. Le joueur de Manchester City n'a pas un centimètre d'espace. La Belgique ne trouve pas le moyen de contourner la défense égyptienne.
27'
La formation de Rudi Garcia est clairement gênée dans cette première demi-heure. L'agressivité des Pharaons met vraiment à mal les Belges.
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25'
La star égyptienne répond présent pour le moment.
23'
Fin du premier quart temps à Seattle.
22'
Cet avantage est somme toute mérité pour les Africains qui se montrent plus entreprenants que les Belges pour le moment.
19'

0 : 1

BUUUUUUUUUUUUUUUT!! L'EGYPTE OUVRE LA MARQUE! Sur ce très bon service de Mo Salah, Ashour décroche une frappe magnifique aux abords de la surface de réparation. Courtois ne peut rien faire. Ça fait 1-0 pour les Pharaons!
19'
BUT!
18'
Le jeu est haché, l'arbitre brésilien de la rencontre siffle (trop) souvent.
17'
Hany vient d'effectuer ce tacle. Non sanctionné. Tout va bien.
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16'
Premier quart d'heure très intéressant de l'Egypte. La Belgique est cantonnée dans sa moitié de terrain.
14'
Même sanction pour la même raison pour Castagne.
13'
Attia est le premier joueur averti pour cette faute tactique.

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