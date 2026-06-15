Les Pharaons méritent cet avantage tant ils sont rentrés sur le terrain avec plus d'envie et se sont montrés plus entreprenants, agressifs que la Belgique. C'est tout naturellement que les Africains ont pris l'avantage à la 19e minute sur une action bien emmenée par Salah et conclue par Ashour qui a inscrit son premier but dans une Coupe du monde. La Belgique a tenté ensuite de réagir mais c'était trop timide (et lent) et s'est heurtée à une défense égyptienne qui ne laisse aucun centimètre d'espace. Rudi Garcia va devoir trouver les mots pour remobiliser ses troupes.