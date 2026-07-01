Coupe du monde 2026: La Belgique revient de nulle part et élimine le Sénégal

La joie des Belges. Getty Images via AFP

Le ciel de Seattle est tombé sur la tête des Lions de la Teranga! Alors qu’ils menaient encore 2-0 à la 86e et pensaient décrocher leur billet pour les 8es, les Sénégalais ont vu la Belgique revenir à 2-2 en trois minutes, avant de s’incliner sur un penalty au bout des prolongations.

Tout avait pourtant bien commencé pour les hommes de Pape Thiaw. Dominateur, le Sénégal allait logiquement ouvrir le score grâce à Habib Diarra après un poteau d’Ismaïla Sarr, que le coéquipier de Granit Xhaka à Sunderland pouvait pousser au fond (25e).

Le but de l'espoir. RTS

L'égalisation de fin de match. RTS

Dans tous les bons coups, Sarr a profité d’un mauvais alignement de la défense pour doubler la mise dès le retour des vestiaires (51e) en battant Courtois en face-à-face, inscrivant son quatrième but dans le tournoi – le total le plus prolifique pour un joueur africain dans une même Coupe du monde depuis Roger Milla en 1990.

La VAR qui a tout changé.

Rien ne semblait alors fonctionner du côté belge. Symbole de ce dysfonctionnement, Leandro Trossard et Youri Tielemans sont apparus en train de se disputer lors de la deuxième pause fraîcheur (70e), alors que les stars Jérémy Doku et Kevin De Bruyne, transparents, étaient sortis dès la 55e. La réaction belge s’est longtemps fait attendre.

C’était sans compter sur un scénario inattendu: la réduction du score à la 86e de Romelu Lukaku, entré à la mi-temps. Puis, les Lions, à force de reculer, ont été punis une deuxième fois en trois minutes lorsque Trossard a trouvé la tête de... Tielemans pour le 2-2 (89e). Embrouille vite oubliée.

Le penalty décisif. RTS

Transformée par cette «remontada», la Belgique s’est montrée sous un bien meilleur jour en prolongation. Dans les dernières minutes, Tielemans a encore été décisif en obtenant un penalty après une faute de Lamine Camara. Une balle de match qu’il a transformée lui-même, sans trembler.

Miraculée, la Belgique devra fournir une meilleure prestation d’ensemble lorsqu’elle affrontera les Etats-Unis ou la Bosnie lundi (mardi à 2h en Suisse).