Le jeu reprend et le Canada se porte directement vers l'avant.
23'
La pause fraîcheur devrait faire du bien au Canada après ce coup de chaud de Lukic.
21'
0 : 1
Le but de Jovo Lukic pour la Bosnie-Herzégovine! L'attaquant reprend de la tête un corner dévié au premier poteau et surprend tout un stade avec cette ouverture du score!
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19'
Stephen Eustaquio commet une grosse faute mais l'arbitre Facundo Tello ne sort pas le carton.
17'
Le sauvetage de Nikola Vasilj sur sa ligne sur une belle occasion de David qui envoie une grosse frappe mais trop centrée.
14'
Les Rouges reprennent des couleurs et obtiennent un nouveau corner.
13'
Lukic est à nouveau trouvé dans la surface adverse mais sa tête est trop molle pour tromper le gardien canadien.
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11'
Oh la grosse faute de Johnston après une perte de balle au milieu de terrain! Un jaune largement mérité pour le numéro 2 des locaux.
10'
Les Bosniens posent passablement de soucis aux Canadiens depuis le début du match. Les Canucks tentent de poser le pied sur le ballon.
Les supporters bosniens sont aussi présents pour soutenir leur équipe ici à Toronto.
4'
Les Bosniens se montrent dangereux dans ces premières minutes avec une nouvelle tentative, cette fois de Jovo Lukic.
3'
Premier coup de chaud pour le Canada avec une tentative de Amar Memic qui frappe au-dessus de la barre de Crépeau!
1'
Grosse pression de la part des Canucks qui obtiennent 2 corners en moins d'une minute.
C'est parti pour ce match du groupe B entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine!
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Aux Gosses du Québec, on a été environ trois à chanter l'hymne canadien. «On» est un avec le maillot. Il y a bien un maillot de baseball... Bref, on sent qu'il y a un petit choc culturel qui est en train de se produire.
Ce n'est autre qu'Alanis Morissette qui a chanté l'hymne canadien!
Les joueurs entrent sur la pelouse pour le protocole d'avant-match. Les hymnes résonnent.
Par contre, à Lausanne, on n'a pas peur des Québécois qui seraient après un match de foot, mais plutôt de la manif féministe de samedi. Les gars ont scotché les bouches d'égout juste devant le bistrot...
Stupeur à mon arrivée aux Gosses du Québec, le patron Norman me dit qu'il rentre au pays tout bientôt! «Pour la Coupe du monde?! Tu vas à Toronto?», lui ai-je demandé, étonné. «Ah non, chez moi, à Montréal», a-t-il répondu. Bref, je n'ai pas tout compris...
La cérémonie d'ouverture n'a pas l'air d'émouvoir grand-monde. Il y a juste une table avec trois Canadiens prêts à fêter ça. Contraste saisissant avec les Mondiaux de hockey à Fribourg, où des centaines de Suisses avaient sorti des maillots à la feuille d'érable du placard.
On continue notre tour des diverses communauté de Suisse romande par un passage tactique chez des Québécois. Bon, ce n'est pas l'émeute... En tous cas moins que pour la finale des Mondiaux avec la Suisse.
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Le Canada n'a jamais gagné de match en Coupe du monde et espère bien changer cela à domicile. Les deux équipes qui se rencontrent ce soir espèrent accrocher une qualification pour le tour suivant dans un groupe où la Suisse part favorite.
Les Canucks ont eux aussi quelques très bons joueurs, dont Alphonso Davies ou encore Jonathan David. Et les Canadiens vont pouvoir compter sur le soutien de tout un peuple.
Les Bosniens ne sont pas habitués de la Coupe du monde (2e participation) mais ils se sont qualifiés en éliminant les Italiens il y a quelques semaines.
Du haut de ses 21 ans, Esmir Bajraktarevic, né aux Etats-Unis, est l'un des joueurs à suivre du côté de la Bosnie. On oublie pas le vétéran Edin Džeko, qui est toujours aussi important.