Corée du Sud renverse la Tchéquie : victoire spectaculaire à Guadalajara

In-Beom Hwang ici après son but pour la Corée du Sud. AFP

La Corée du Sud a dévoilé bien des promesses à Guadalajara. Elle a battu la Tchéquie 2-1, après avoir pourtant concédé l’ouverture du score pour prendre date dans cette Coupe du monde 2026.

Emmenés par l’emblématique Heung-min Son, les Coréens ont signé un succès mille fois mérité. Il porte la griffe du demi du Feyenoord In-Beom Hwang, auteur d’un but et d’une passe décisive, et du gardien Seung-Gyu Kim, qui a réussi deux parades décisives dans les dernières minutes.

Le seul bémol est venu de leurs lacunes dans le jeu aérien, comme l’illustre le 1-0 des Tchèques à la 59e, avec cette tête de Ladislav Krejci à la réception d’une longue touche.

Erreur de coaching

La Corée a renversé la table avec une égalisation tout en finesse d’In-Beom Hwang à la 67e.

À la 80e, ce même Hwang pouvait centrer sur Hyeon-Gyu qui surgissait pour sceller l’issue de ce match. À la faveur de ce succès, les Coréens peuvent aborder leur prochain match contre le Mexique – la finale de ce groupe A – avec un réel optimisme.

Quant aux Tchèques, ils ont trop subi pour mériter un meilleur sort. Les sorties des deux attaquants Patrik Schick et Pavel Sulc, peu après l’ouverture du score, ont sonné comme une tragique erreur de coaching. Les buteurs du Bayer Leverkusen et de Lyon ont, en effet, bien manqué en fin de rencontre...