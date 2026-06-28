Coupe du monde 2026: Lionel Messi marque encore et enregistre un nouveau record

Lionel Messi a marqué sur coup franc contre la Jordanie samedi à Dallas, à la Coupe du monde 2026. IMAGO/Icon Sportswire

L’Argentine a prolongé sa dynamique vertueuse au Mondial 2026 contre la Jordanie (3-1) dans un dernier match de groupe sans enjeu, si ce n’est celui de dégourdir les jambes des remplaçants et de voir Lionel Messi marquer, encore.

Sur le banc au coup d’envoi, le roi Léo est entré en majesté à l’heure de jeu, acclamé par une foule en délire, et il a offert à ses fans le cadeau qu’ils espéraient d’un coup franc direct qu’il a lui-même obtenu, comme un grand (80e, 3-1).

Le compteur personnel du No 10 s’élève désormais à six buts en trois matches durant ce tournoi nord-américain qu’il éclabousse de sa classe, et même dix-neuf en six éditions de Coupe du monde.

Il aura l’occasion d’améliorer ce record contre un autre petit Poucet, l’inattendu Cap-Vert au grand coeur, en 16es de finale vendredi prochain à Miami. Puis, si la logique est respectée, ensuite contre l’Egypte ou l’Australie au tour suivant.

Scaloni fait tourner

L’Albiceleste, qui était déjà assurée de terminer en tête de ce groupe, a ouvert la marque dès la 19e grâce à un coup franc botté par Giovani Lo Celso, Lautaro Martinez transformant un penalty à la 31e pour signer sa première réussite en Coupe du monde sur le 2-0.

Le portier Emiliano Martinez et l’attaquant Lautaro Martinez étaient ainsi les deux seuls joueurs alignés dès le coup d’envoi à avoir aussi entamé le deuxième match face à l’Autriche.