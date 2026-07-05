Mondial 2026: Doué crocheté et Mbappé envoie les Bleus en quarts de finale

Le penalty de Mbappé. RTS

La logique a finalement été respectée à Philadelphie, où la France a battu le Paraguay 1-0 en 8e de finale de la Coupe du monde. Mais sa victoire a été bien plus difficile à décrocher que prévu.

Cette partie fermée à triple tour s’est en effet décidée sur un penalty de Mbappé à la 70e. Cette réussite a permis aux Français de se sortir du piège tendu par les Paraguayens.

Ceux qui pensaient que les Bleus n’allaient faire qu’une bouchée de leurs adversaires ont dû se rendre à l’évidence. Le Paraguay est passé maître dans l’art de faire déjouer l’opposition, comme il l’avait déjà montré en 16e de finale contre l’Allemagne.

Philadelphie, 4 juillet 2026 – L’attaquant français Kylian Mbappé lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Paraguay. Getty Images via AFP

Disposés en un 5-4-1 ultra-défensif, très agressif dans les duels et souvent à la limite de la régularité, les Sud-Américains ont sérieusement déréglé la jouerie habituelle des Français. Avec des espaces très réduits en raison du bloc bas adverse, ceux-ci n’ont pas trouvé de solution dans les trente derniers mètres.

Chaleur étouffante

La chaleur étouffante – 38 degrés au coup d’envoi – n’a évidemment pas simplifié la tâche des joueurs, qui ont peiné à mettre du rythme et de l’intensité. Et les individualités de Didier Deschamps n’ont longtemps pas été en mesure non plus de faire la différence.

Il a fallu l’introduction de Doué à la place d’un Barcola décevant pour que la situation se décante enfin. Quelques minutes après son entrée en jeu, il a obtenu via la VAR un penalty que Mbappé ne s’est pas fait prier pour transformer (70e). Avec son 19e but en Coupe du monde, le capitaine français est ainsi revenu à une longueur de Lionel Messi, détenteur du record.

La VAR sur le penalty obtenu par Doué. RTS

La France affrontera le Maroc en quart de finale le 9 juillet à Boston. Ce sera un remake de la demi-finale de l’édition 2022, qui avait souri aux Bleus (2-0).

Personne ne regrettera l’élimination du Paraguay. Cette équipe n’est vraiment pas agréable à voir jouer. Elle n’a strictement rien montré sur le plan offensif, son unique objectif étant de maintenir le 0-0 et de spéculer sur les tirs au but.