Coupe du monde: le Maroc se qualifie après une folle séance de tirs au but

Le contraste entre Néerlandais et Marrocains après le dernier tir au but. Getty Images

Le Maroc affrontera le Canada en 8es de finale du Mondial 2026, une qualification obtenue de haute lutte, aux tirs au but (3-2, 1-1 après prolongation), aux dépens des Pays-Bas, lundi à Monterrey.

Un arrêt de Yassine Bounou suivi de la tentative réussie d’Ismael Saibari ont offert le précieux sésame aux Marocains, passés tout près de l’élimination dans un match qu’ils ont longtemps dominé.

L'égalisation du Maroc dans le temps additionnel. RTS

Ils avaient égalisé dans le temps additionnel par Issa Diop, pour répondre à l’ouverture du score néerlandaise de Cody Gakpo (72e), submergé par l’émotion quelques jours à peine après l’annonce la fausse couche de sa compagne.

L'ouverture du score des Pays-Bas. RTS

Développement suit.