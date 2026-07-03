News|

Coupe du monde: le Portugal élimine la Croatie avec la VAR en «guest star»

Publicité
Coupe du monde 2026

Publié 03. Juli 2026, 05:33

Le Portugal élimine la Croatie avec la VAR en «guest star»

Seizièmes de finale

Portugal
2 – 1
Croatie

Portugal

résultat final

Croatie

01

I. Perišić

-

53

Cristiano Ronaldo

-

68

11

Gonçalo Ramos

-

94

21

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
7
17
Cristiano Ronaldo et ses partenaires célèbrent ici après le but décisif de Gonçalo Ramos.
Cristiano Ronaldo et ses partenaires célèbrent ici après le but décisif de Gonçalo Ramos.AFP

Le Portugal défiera l’Espagne en 8e de finale du Mondial 2026. La Seleçao a renversé la Croatie 2-1 en 16e de finale jeudi à Toronto, Gonçalo Ramos inscrivant le but de la qualification à la 94e minute.

Le but décisif de Gonçalo Ramos à la 94e minute.RTS

L’issue est cruelle pour la Croatie, qui avait jusqu’ici toujours atteint les demi-finales lorsqu’elle avait passé la phase de poules en Coupe du monde (soit lors des trois précédentes éditions). D’autant plus que les Croates ont pensé égaliser à 2-2 à la... 103e, la VAR annulant la réussite de Josko Gvardiol pour un hors-jeu.

Cristiano Ronaldo (41 ans), auteur du 1-1 sur penalty pour son troisième but dans ce tournoi, peut continuer à rêver d’un premier titre mondial. Son rival d’un soir Luka Modric (40 ans) a quant à lui vu ses espoirs s’envoler définitivement, après quasi 20 minutes de temps additionnel.

L'ouverture du score de Cristiano Ronaldo.RTS

La VAR en «guest star»

Le public a assisté à une deuxième période complètement folle, après une première mi-temps marquée par une domination stérile des Lusitaniens. La Croatie a ouvert la marque à la 53e, sur son premier tir cadré, une frappe du gauche d’Ivan Perisic (37 ans), qui a trompé Diogo Costa après un centre de Josip Stanisic.

La troupe du sélectionneur Zlatko Dalic a même cru doubler la mise à la 56e, mais la réussite de Nikola Vlasic a été annulée pour un hors-jeu. La VAR est d’ailleurs intervenue à quatre reprises en seconde période pour annuler un but en raison d’un hors-jeu, dont trois fois pour frustrer les supporters croates...

Lui-même «victime» de l’assistance vidéo à la 61e, Cristiano Ronaldo a finalement pu égaliser à la 68e sur un penalty, signant son 11e but en Coupe du monde mais le premier dans la phase à élimination directe. Un penalty accordé par... la VAR, décidément précieuse jeudi à Toronto.

Place à l’Espagne

Sorti à la 81e, CR7 a assisté du banc au but de la qualification, inscrit par Gonçalo Ramos (94e, 2-1). Le futur attaquant du Milan AC, l’un des quatre Portugais entrés en jeu à la 62e, s’est élevé plus haut que les défenseurs croates pour reprendre de la tête un centre parfait de Rafael Leão.

Le Portugal a donc gagné le droit d’affronter son voisin espagnol en 8e de finale, dès lundi, à Dallas (21h, heure suisse). Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois le 8 juin 2025 à Munich en finale de la Ligue des nations 2024/25, avec à la clé un succès aux tirs au but pour la Seleçao.

0 commentaires