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RDC: un point historique contre le Portugal en Coupe du monde 2026

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Coupe du monde 2026

Publié 17. Juni 2026, 18:55

La RDC décroche un point historique face au Portugal

1. Journée

Portugal
1 – 1
Rép. Dém. Cong

Portugal

résultat final

Rép. Dém. Cong

João Neves

-

6

10
11

Y. Wissa

-

50

Tous les résultats

Diego BuccinoAgence Keystone-ATS
par
Diego Buccino
Agence Keystone-ATS
37
12
La joie des Congolais après le premier but de leur histoire en Coupe du monde.
La joie des Congolais après le premier but de leur histoire en Coupe du monde.AFP

Le Portugal a dû se contenter du nul (1-1) lors du match d’ouverture du groupe K face à la RDC au NRG Stadium de Houston. Les Congolais ont parfaitement bloqué les Portugais.

Avec Cristiano Ronaldo titulaire, le Portugal a ouvert le score dès la 6e. Sur un centre venu de la gauche de Pedro Neto, c’est la star du PSG João Neves qui a parfaitement repris de la tête le ballon en dépit de ses 174 centimètres pour tromper le gardien congolais et lancer idéalement la Seleção.

Un point longtemps attendu

Pour leur retour à la Coupe du monde après 52 ans d’absence, les Congolais ont choisi de laisser le ballon aux joueurs de Roberto Martinez et ces derniers l’ont confisqué pendant 80% du temps. Mais sans véritable danger pour les Africains.

Les Léopards ont su profiter d’une fin de mi-temps au cours de laquelle les Lusitaniens vont faire preuve d’un peu trop de laxisme. A la suite d’un corner, Masuaku a pu adresser un centre repris de la tête par Wissa pour faire chavirer de bonheur les supporters de la RDC qui ont ainsi vu le premier but et le premier point de l'histoire en Coupe du monde pour leur équipe.

Les Lusitaniens ont un peu plus pressé lors des 45 dernières minutes, mais les joueurs de Sébastien Desabre ont tenu bon. A la 91e, Bruno Fernandes a eu une opportunité à un peu moins de vingt mètres des buts, mais son envoi a terminé à côté.

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