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Ticker | Suisse - Bosnie-Herzégovine | 2. Journée Coupe du monde 2026 Canada/Mexico/USA

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Coupe du monde 2026

Publié 18. Juni 2026, 20:14

Contre la Bosnie, Murat Yakin a ajusté son XI de base

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Robin Carrel
par
Robin Carrel, Yverdon
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Rappel du XI de Murat Yakin:
On a aussi des Suisses sur place, forcément. Un Mexicain pour la Nati et des Fribourgeois en goguette.
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Les collègues ont aussi croisé des... Italiens. Dont un certain Joe Vaiassica: «C'est ballot... On a acheté les billets en janvier.» Soit avant les barrages perdus!
On reçoit aussi de nos envoyés spéciaux sur place. Un a croisé Hazim, venu de l'Iowa. «On est venu de là-bas pour supporter la Bosnie. Mon pronostic? 2-0 pour nous!»
C'est un peu le même topo pour le moment à la fan zone d'Yverdon. Les Bosniens ont pris possession des lieux!
Les Suisses sont à l'échauffement. Et c'est déjà bien motivés en tribunes.
Getty Images via AFP
Getty Images via AFP
Pendant ce temps-là, c'est semble-t-il la colère qui domine en Tchéquie...
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On est bien dans le Nord-Vaudois. Mais l'écrin de la Nati ce soir n'a pas l'air dégueu non plus...
Dans la patinoire, les gens commencent gentiment à arriver. Et il y a pas mal de Bosniens! Normal, avec le magnifique FC Bosna Yverdon qui joue pas loin.
Les compos sont tombées il y a quelques minutes. Murat Yakin a craqué et fait jouer un latéral droit au poste de latéral droit. Rieder titulaire également.
Du côté bosnien, c'est magnifique, Dzeko est titulaire!
L'un des prix de la soirée...
On a pu discuter deux minutes avec Alexis Rochat, qui a sans doute l'un des plus beaux titres de métier du monde: «Responsable Events et installations pression Romandie et Tessin» pour la bière Boxer. Il nous a un peu expliqué comment ça marche par ici et c'est très intéressant.
Jusqu'ici, c'est surtout la Suisse, forcément, qui a fait recette dans cette Patinoire d'Yverdon qu'on a plutôt fréquentée jusqu'ici pour la Coupe des Bains. On peut mettre plus de 800 personnes dans la pato et il y aura de l'ambiance ce soir. Comme lors de l'entrée en lice de la Nati, malgré le résultat décevant. Autrement, c'est le Portugal et la Bosnie qui ont rempli l'endroit.
Il y fait presque frais et il y a même une zone VIP pour ceux qui veulent être assis tranquille pour boire un verre de Bonvillars. Autant dire que pour bosser ce soir, c'est là que j'ai couru. Dehors, il y a des food-trucks et des glaces et là j'y suis déjà passé... L'endroit se veut familial et populaire. Je l'ai moi-même constaté en payant trois balles mon Coca. J'ai cru que j'étais revenu en 1998!
La patinoire, ça semblait être une bien belle idée pour un jour comme aujourd'hui. Avec la piscine à côté en plus, à Yverdon, c'est du génie.
Aujourd'hui, 20 Minutes est allé faire ce live à la fan zone d'Yverdon et vous pouvez y participer. Vous pouvez même gagner un ballon de votre site préféré!
Mieux encore: si vous trouvez le score exact et les buteurs, vous aurez l'honneur de remporter un maillot très spécial. Mais on verra ça un peu plus tard...
Pour ceux qui sont sur place, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis difficile à manquer. Donnez votre pronostic devant notre micro et vous entrerez en lice pour nos prix pas comme les autres!
Je suis par là!
Je suis par là!
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Salut à tous! Bienvenue pour ce direct de la partie très importante de ce Mondial 2026 entre la Suisse et la Bosnie.
Au programme de ce soir, comme on a pris «l'antenne» largement à l'avance, une visite de la fan zone magnifique du Nord Vaudois pour commencer.
Ensuite, il faut absolument que la Nati gagne, si elle veut pouvoir encore jouer la 1re place du groupe B, ce qui serait quand même pas mal pour la suite...

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