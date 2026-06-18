On a pu discuter deux minutes avec Alexis Rochat, qui a sans doute l'un des plus beaux titres de métier du monde: «Responsable Events et installations pression Romandie et Tessin» pour la bière Boxer. Il nous a un peu expliqué comment ça marche par ici et c'est très intéressant.

Jusqu'ici, c'est surtout la Suisse, forcément, qui a fait recette dans cette Patinoire d'Yverdon qu'on a plutôt fréquentée jusqu'ici pour la Coupe des Bains. On peut mettre plus de 800 personnes dans la pato et il y aura de l'ambiance ce soir. Comme lors de l'entrée en lice de la Nati, malgré le résultat décevant. Autrement, c'est le Portugal et la Bosnie qui ont rempli l'endroit.

Il y fait presque frais et il y a même une zone VIP pour ceux qui veulent être assis tranquille pour boire un verre de Bonvillars. Autant dire que pour bosser ce soir, c'est là que j'ai couru. Dehors, il y a des food-trucks et des glaces et là j'y suis déjà passé... L'endroit se veut familial et populaire. Je l'ai moi-même constaté en payant trois balles mon Coca. J'ai cru que j'étais revenu en 1998!