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Ticker | Suisse - Colombie | Huitièmes de finale Coupe du monde 2026 Canada/Mexico/USA

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Coupe du monde 2026

Publié 07. Juli 2026, 20:50

La rencontre est lancée entre la Suisse et la Colombie

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Ludovic Seri
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Ludovic Seri
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Sous le ciel canadien, le théâtre est ouvert: que le match commence !
Iván Barton, arbitre salvadiorien, dirigera cette rencontre au BC Place de Vancouver, au Canada.
Et celle de l'équipe de Suisse qui évoluera sans Manzambi, blessé à l'entrainement:
Voici la composition de la Colombie pour ce duel:
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Et également des anecdotes sur la Nati:

- La Suisse dispute sa septième Coupe du monde consécutive, preuve de sa remarquable régularité.
- La Nati a atteint les quarts de finale à trois reprises (1934, 1938 et 1954), mais jamais les demi-finales.
- Depuis 2006, la Suisse s'est qualifiée pour toutes les Coupes du monde auxquelles elle pouvait participer.
Quelques anecdotes sur cette équipe de Colombie:

- La Colombie a signé sa meilleure performance en 2014, avec une qualification pour les quarts de finale. Lors de ce Mondial, James Rodríguez avait terminé meilleur buteur avec six réalisations.
- La Colombie n'a jamais atteint les demi-finales d'une Coupe du monde.
- Les supporters colombiens figurent parmi les plus nombreux et les plus bruyants lors des grandes compétitions.
- La Colombie est souvent l'une des équipes qui tente le plus de dribbles parmi les sélections sud-américaines.
La Nati, quant a elle, s'est débarrassée de l'Algérie sur le score de 2-0 après une prestation sans bavures.

Highlights de la rencontre
Pour se hisser en huitièmes, la Colombie a vaincu le Ghana au tour précédent sur le score de 1-0.
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En parlant de l'Argentine... A la 78e minute de leur rencontre face à l'Egypte, les Champions du Monde étaient menés 2-0, la Pulga avait raté un penalty et les supporters étaient au bord du gouffre. 13 minutes plus tard, les Argentins menaient 3-2...
H-25 pour ce duel qui décidera qui de la Colombie ou de la Suisse affrontera l'Argentine de Leo Messi en quart de finale dimanche 12 juillet à 3h du matin.
Les fans suisses sont déjà bouillants à Vancouver.
En l’absence de Johan Manzambi, Murat Yakin fait confiance à Ardon Jashari et Fabian Rieder pour le 8e de finale de la Coupe du monde entre la Suisse et la Colombie.
Le sélectionneur a fait le choix de renforcer son milieu de terrain en alignant Jashari en plus de Granit Xhaka et Remo Freuler. A moins que le joueur de l’AC Milan n’évolue aussi haut que Manzambi lors des deux derniers matches.
Touché lundi à l’entraînement, Ruben Vargas est bien présent sur la feuille de match, mais commencera sur le banc des remplaçants.
La défense est inchangée: Denis Zakaria est une nouvelle fois titulaire au poste de latéral droit.
La composition de la Suisse: Kobel; Zakaria; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Jashari; Ndoye, Embolo, Rieder.
La composition de la Colombie: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma; Arias; Rodriguez, Suarez, Diaz.
Johan Manzambi, Michel Aebischer et Luca Jaquez sont forfaits pour le 8e de finale du Mondial entre la Suisse et la Colombie mardi. Le Genevois, blessé lors du dernier entraînement, souffre d’une contusion au genou, a annoncé l’ASF. Les deux autres ont des problèmes musculaires.
La fédération précise que les «joueurs sont traités par le staff médical de l’équipe nationale, avec l’objectif de les aider à retrouver le terrain le plus rapidement possible.»
L’absence de Johan Manzambi constitue néanmoins un coup dur pour l’équipe de Suisse. Le Genevois de 20 ans s’est révélé au monde entier lors de son entrée en jeu contre la Bosnie. Avec trois buts et deux passes décisives, il a été le Suisse le plus impactant offensivement depuis le début de la Coupe du monde.
Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce direct pour suivre avec nous le 8e de finale de la Coupe du monde 2026 de l'équipe de Suisse face à la Colombie à Vancouver, au Canada.

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