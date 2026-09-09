Liverpool, Arsenal et PSG brillent en Ligue des Champions

A la 75e, Martin Odegaard a délivré Arsenal face à Naples. AFP

Liverpool, Arsenal et le PSG ont bien commencé leur campagne de Ligue des Champions. Liverpool a battu l’Atletico 2-1, Arsenal a écarté Naples 1-0 et le PSG a baffé le Slovan Bratislava 6-1 mercredi.

A Anfield, les Colchoneros ont ouvert le score à la 17e grâce à Marcos Llorente, véritable serial buteur à Anfield. En trois matches, l’Espagnol a frappé à cinq reprises. Cette fois, il a bénéficié d’une superbe passe de Julian Alvarez.

Mais les Reds n’ont pas paniqué. Et même si Barcola a été maladroit, les Anglais ont égalisé à la 40e par Szoboszlai. Mieux, cinq minutes après le retour des vestiaires, Mac Allister a pu battre Oblak d’une frappe extrêmement pure. Les hommes de Diego Simeone ne sont pas parvenus à se montrer très dangereux sur le but de Liverpool. Frimpong aurait pu faire respirer les Reds à la 89e, mais son but a été annulé pour un hors-jeu.

Alexis Mac Allister. Peter Byrne/PA Wire/dpa

Autre match attendu, le duel entre Naples et Arsenal a tourné à l’avantage des Gunners. Odegaard a marqué le seul but de la rencontre à la 75e. Hormis cette réussite, les joueurs de Mikel Arteta ont dominé les débats et auraient mérité de marquer a minima un deuxième but. Sauf qu’à la 86e, Madueke et Tzolis ont manqué le coche.

Tenant du titre, le PSG s’est amusé face au Slovan Bratislava écrasé 6-1. Les Parisiens ont inscrit les deux premiers buts grâce à Dembélé, puis c’est Ferran Torres qui y est allé de son triplé. Fabian Ruiz a salé l’addition à la 87e.

Ferran Torres et Ousmane Dembele . AFP

Dans le dernier match de la soirée, le Sporting est venu à bout de Galatsaray 3-1.