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Eurovision
Édition 2027 en Bulgarie
Les Pays-Bas boycotteront aussi l'Eurovision à cause d'Israël
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Eurovision
Les Pays-Bas reviennent dans la danse avec un nouveau diffuseur
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Eurovision
Les Pays-Bas annoncent leur retrait du concours
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Télévision
La marque israélienne Moroccanoil ne sponsorise plus l'Eurovision
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Télévision
Cette ville de la mer Noire accueillera le prochain Eurovision
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Eurovision
Les pays en guerre ne pourront plus accueillir l'événement
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La Vaudoise Lady O
Lauréate de «The Voice», elle n'est pas «fermée» à l'Eurovision
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Eurovision Song Contest
Le candidat britannique seul au monde avant d'être «adopté»
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Eurovision 2026
Bulgarie sacrée, Israël hué: les moments clés de la finale
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Eurovision
Le public suisse a donné 12 points à Israël
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La Bulgarie triomphe
Eurovision: la revanche d’un pays qu’on n’attendait plus
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Eurovision 2026
La Suisse a raté la finale pour une place
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L'Eurovision: le meilleur (et le pire) de cette 70e édition
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Eurovision
La gagnante Dara: «Personne n'a cru en ma chanson»
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Télévision
La Bulgarie gagne l'Eurovision pour la première fois
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La Finlande est favorite
«L’Eurovision réserve toujours des surprises»
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Boycott de l'Eurovision
L'Espagne, convaincue d'être «du bon côté de l'histoire»
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La France à l'Eurovision
Monroe: «Je suis hyper focus sur la finale»
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Eurovision
«Je reviendrai»: Veronica Fusaro se confie sur sa défaite
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Veronica Fusaro: «Je serai en colère et triste ces jours»
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Eurovision 2026
L'Australie et le Danemark qualifiés, la Suisse éliminée
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Eurovision
La déception pour la Suisse à l'annonce des résultats
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Eurovision 2026
Snacks ratés et canapé cosy: dans les coulisses de l’événement
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Eurovision 2026
Selon les pronostics, la Suisse n'ira pas en finale
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Eurovision 2026
Delta Goodrem: «J'adore la proposition de Veronica Fusaro»
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Eurovision 2026
Des personnes ayant perturbé le show d’Israël ont été expulsées
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Eurovision 2026
«La Suisse se qualifiera à la finale grâce au jury»
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Eurovision 2026
«Tout est identique»: l'Autriche a-t-elle copié la Suisse?
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Søren Torpegaard Lund
Le Danemark favori à l'Eurovision: «Ma différence est ma force»
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Eurovision - demi-finale
La Finlande, la Grèce et Israël qualifiés malgré le boycott
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Vienne, Autriche
«En tant que chrétienne, je ne fête pas l'Eurovision»
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L'Allemagne accélère après un début difficile: «C'est intense»
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Veronica Fusaro au repos
«Je sens que de parler constamment et fort fatigue ma voix»
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Vienne sous tension: la police renforce la sécurité
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Eurovision 2026: est-ce l'édition la plus chaotique?
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L'Eurovision a officiellement commencé avec le «Turquoise carpet»
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Victoria Turrian: «Commenter l'Eurovision, c'est assez ouf»
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La Suisse a eu sa première répétition: «Je suis un peu frustrée»
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Eurovision 2026
«Étrangle-moi»: la chanson de la Roumanie choque
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Veronica Fusaro: «Je m'en fous des pronostics»
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Veronica Fusaro
«Le thème central du titre est la violence faite aux femmes»
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Découvrez le clip de la Suisse pour l'Eurovision 2026
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Veronica Fusaro représentera la Suisse avec le titre «Alice»
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Autriche
L’Eurovision à Vienne sous haute sécurité
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Boycott de l'Eurovision
«Ni la joie ni la paix ne prévaudront», justifie l'Islande
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Appels au boycott
Eurovision: le vote sur la participation d'Israël a été reporté
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Polémique
L'Allemagne fustige les appels au boycott de l’Eurovision
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Eurovision 2025
«Céline Dion n'était pas à Bâle»
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