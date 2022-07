Les Infiltrés au Montreux Jazz Pour leur dernier jour de festival, ils jouent les nouveaux riches (à crédit)

Benoît et Laurent, les grands gagnants de notre concours Webstar, ont un don. Ils s’introduisent partout et surtout là où ils n’ont pas le droit. Retrouvez-les tout l’été dans la chronique «Les Infiltrés». Après vendeurs de hot dog, musiciens et chauffeurs de taxi, voilà qu’ils reviennent une dernière fois en se faisant passer pour des nouveaux riches.