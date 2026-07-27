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Eurovision 2026
Festivals
Il était là!
Justin Trudeau aperçu au Paléo pendant le show de Katy Perry
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Paléo 2026
«Historiquement bas»: seulement 19 délits pour 250'000 visiteurs
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Paléo Festival
Rap, rock ou électro, les pogos sont partout dans les concerts
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News-Ticker
Paléo Festival
Timmy Trumpet: qui a dit que c'était mauvais pour clôturer?
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50e anniversaire
Paléo célébrera son édition 2027 avec un jour de plus
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Katy Perry à Paléo
«Avez-vous économisé toute l'année pour être ici?»
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Festival
Katy Perry envahit le Paléo avec une avant-scène de 10 mètres
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Marguerite au Paléo
La fille «ultra-timide» devenue une meuf «qui adore la scène»
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Festival
Björn Again offre un bain de nostalgie à Paléo
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Festival
En 20 ans, le prix d'un billet de Paléo a augmenté de 55%
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Artiste romande
Roxane: «Jouer au Paléo est une fierté pour tous mes proches»
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Critique du show
Theodora: reine du Paléo qui partage sa couronne
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Critique de concert
Au Paléo, Lorde s'est donnée corps et âme
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Marie Jay
«J'ai pleuré après avoir été bookée au Paléo»
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Paléo
The Cure ou l'art d'être coi
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VIDÉO
Paléo Festival
Un Lausannois chante sur scène avec Twenty One Pilots
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Éviter le chaos numérique
Comment Paléo fait tenir son réseau 5G face à 50'000 téléphones
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Suzane au Paléo
«Il y a des lieux où je ne tiens pas la main de ma compagne»
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Découvrez le terrain!
Sauna, lune géante et le retour du magret: les folies du Paléo
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Valais
Sion sous les étoiles a accueilli 45'000 spectateurs
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Bilan du Montreux Jazz
«Nous sommes très heureux d'être de retour à l'intérieur»
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News-Ticker
Montreux Jazz
Van Morrison et James Taylor clôturent cette 60e édition
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Festival
Sion sous les étoiles en images
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Lecteur-reporter
Montreux Jazz
Les espaces extérieurs ont été fermés à cause des orages
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Sion sous les étoiles
Christophe Maé: «Je déteste la fin des choses»
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Montreux Jazz
«Personne n'écoute la techno»: Moby met le Stravinski en transe
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Montreux Jazz
Charlotte Cardin: «Aya Nakamura est la reine des reines»
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Montreux Jazz Festival
Zara Larsson invite un Fribourgeois à monter sur scène
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«Elle est adorable»
Il rencontre Zara Larsson en se baignant à Montreux
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Festival
RnBoi au Montreux Jazz: quatre choses à savoir avant son concert
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Nectar Woode
«J'ai envoyé un mail à Elton John et il a accepté de collaborer»
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Montreux Jazz
Tyla: «J'ai toujours voulu être une popstar»
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Montreux Jazz
Ebony: «J'ai passé trop de temps à écouter les avis des autres»
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Montreux Jazz
KWN: «Il faut apprendre à être plus à l'aise avec l'inconfort»
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Eysins (VD)
Il fait bénévole à Caribana et perd des indemnités chômage
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Zélie
«Je vais tout faire pour que le Montreux Jazz me fasse revenir»
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Montreux Jazz
Piche: «J'enfonce les portes qu'on n'a pas envie d'ouvrir»
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Critique
Raye écrit l'histoire du Montreux Jazz avec son show d'ouverture
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Montreux Jazz
Tout ce qu'il faut savoir sur ce retour au Centre des Congrès
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Artistes suisses
Adriatique: «On joue dans des clubs depuis qu'on a 16 ans»
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Nyon (VD)
La grille horaire du Paléo 2026 est là!
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Festival en Valais
Week-end au bord de l’eau: 20 ans à faire vibrer le lac
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Pully Live Festival
Ricky Martin finit son show avec le maillot de la Suisse
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Crans (VD)
Caribana a attiré 32'000 festivaliers lors de cette 34e édition
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Montreux Jazz
PinkPantheress: «Je veux soutenir les femmes racisées»
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Caribana Festival
Le public était boosté à bloc par Nâdiya
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Caribana Festival
Purple Disco Machine annule, Bon Entendeur appelé en renfort
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Anniversaire: 60 ans
Le Montreux Jazz s'offre un livre aussi chic que ses coulisses
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Caribana Festival
A6el: «Plus jeune, j'avais trop peur d'exister»
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