Surprise à Atlanta: l'Espagne ne parvient pas à battre le Cap-Vert

Pau Cubarsi et les Espagnols n'ont pas trouvé la solution dans la défense capverdienne. AFP

Immense surprise lundi dans le Mondial 2026. L’Espagne, championne d’Europe en titre, a dû se contenter d’un nul 0-0 face au Cap-Vert à Atlanta pour son entrée en lice dans le groupe H.

L’équipe de Suisse, auteure d’un bien triste 1-1 face au Qatar samedi, n’est donc plus la seule risée du monde du football. La Roja, qui fait partie des grands favoris pour le titre suprême, n’est même pas parvenue à prendre en défaut la très disciplinée défense des Cap-Verdiens.

La domination des Ibères fut pourtant totale: 74% de possession de balle, et 27 tirs contre seulement 6 pour le Cap-Vert. Mais le bloc (très) bas des «requins bleus» a posé bien des problèmes aux Espagnols, pas suffisamment précis dans le dernier geste pour se créer des espaces. Ils n’ont d’ailleurs cadré que 7 tirs.

Leur sélectionneur Luis de la Fuente a d’ailleurs dû se résoudre à faire entrer en jeu ses deux feux follets, Lamine Yamal (71e) et Nico Williams (87e), aptes au service après leur blessure mais pas titularisés. Le dynamisme des deux ailiers n’a cependant pas suffi pour faire plier le Cap-Vert du sélectionneur Bubista.

Un gardien au top

Le gardien du Cap-Vert Vozinha a il est vrai sorti le grand jeu avec notamment une claquette décisive sur une tête de Ferran Torres (39e), dont la première tentative de la tête avait touché la transversale quelques secondes plus tôt, puis un autre arrêt déterminant sur une tête de Laporte (48e).

Vozinha, qui évolue en 2e division portugaise au sein du Deportivo de Chaves, a paradoxalement eu moins de travail en deuxième mi-temps. Et son équipe aurait même pu réussir le hold-up parfait si Diney Borges n’avait pas manqué sa reprise de la tête à la 91e sur le seul corner obtenu par le Cap-Vert

Presque comme en 2010

L’Espagne, qui doit encore affronter l’Arabie saoudite et l’Uruguay dans cette poule, ne va certainement pas paniquer après cette contre-performance. Les supporters de la Roja se souviennent certainement que l’équipe sacrée championne du monde en 2010 avait alors entamé son tournoi par une défaite face à la Suisse, qui s’était imposée sur une réussite du natif du... Cap-Vert Gelson Fernandes.