Les joueurs des deux équipes rentrent dans le stade d'Atlanta bien rempli et plutôt de couleur rouge. Si la communauté espagnole est très importante aux États-Unis, il y a également une belle diaspora cap-verdienne dans cette région du monde tout comme en Suisse où beaucoup sont devant leur écran pour vibrer avec leur équipe fanion!

Bon match à tous les aficionados et adeptos!