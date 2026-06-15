Les supporteurs espagnols retrouvent un peu de voix suite à cette belle action de leur équipe! Il faut dire que la Roja peine vraiment à mettre en difficultés cette équipe cap-verdienne!
40'
La barre pour Torres! Belle louche de Rodri pour Cucurella au deuxième poteau qui remet de la tête au joueur du Barça qui voit son tir de volée repoussé par la barre transversale! Oyarzabal reprend à son tour le ballon de la tête et c'est Vozinha qui claque le ballon au-dessus de la latte! Le Cap-Vert a eu très chaud!
38'
Nouvel essai cap-verdien! Cabral s'essaie à une frappe lointaine sur la gauche mais son tir n'est pas précis pour inquiéter Simon!
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34'
Livramento essaie de tirer au but depuis son terrain! Après avoir récupéré le cuir sur Rodri, le joueur de Casa Pia au Portugal tente un lob audacieux mais sa frappe ne décolle pas.
Qui ne tente rien n'a rien!
31'
Oyarzabal hérite d'un très bon ballon décalé par Torres dans la surface mais il hésite trop et Cabral intervient parfaitement. C'est la première fois que l'attaquant de pointe espagnol est trouvé.
28'
Piqué dans sa fierté, le néo-latéral du Real Madrid effectue une belle volée aux vingt mètres sur l'action suivante mais le ballon passe au-dessus.
27'
Magnifique enchaînement de Mendes sur la droite! Amorti et sombrero sur Cucurella puis tentative de volée mais il est finalement contré.
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23'
Allez chercher une Cervez(j)a!
20'
Les Requins blancs défendent très bien pour l'instant et ne laissent aucun espace à leurs adversaires.
Les supporters valaisans du Cap-Vert se sont réunis à Fully pour assister à la rencontre! Ils sont prêts à s'enflammer à la première action de leur équipe!
16'
Lopes Cabral met son coude un peu haut sur Llorente et écope du premier avertissement de la rencontre.
15'
Première frappe du match par Pedri mais son tir est raté et se transforme en une passe au gardien!
13'
Aucune action à signaler dans ce début de rencontre, vous avez le temps de déguster quelques tapas tranquillement.
L'arbitre de la rencontre, M. Makhadmeh de Jordanie ressemble fortement à Pierluigi Collina, légende de l'arbitrage. Nous verrons si son niveau est similaire à son prédécesseur.
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2'
Comme on pouvait s'y attendre, la Roja prend les commandes du jeu.
Le Cap-Vert peut toucher son premier ballon suite à une faute de Cucurella. Le joueur espagnol vient d'officialiser sa signature au Real Madrid. Après quelques années à Chelsea, l'ancien joueur de Barcelone formé à la Masia passe donc quelques années plus tard dans les rangs madrilènes. Il y a donc désormais un joueur madrilène dans la Roja.
C'est parti au Mercedes-Benz stadium d'Atlanta!
Les joueurs des deux équipes rentrent dans le stade d'Atlanta bien rempli et plutôt de couleur rouge. Si la communauté espagnole est très importante aux États-Unis, il y a également une belle diaspora cap-verdienne dans cette région du monde tout comme en Suisse où beaucoup sont devant leur écran pour vibrer avec leur équipe fanion!
Bon match à tous les aficionados et adeptos!
Voici les formations des deux équipes pour le premier match du groupe H. Comme prévu, Lamine Yamal et Nico Williams, de retour de blessure mais encore un peu justes, sont préservés par leur entraîneur et ne débutent pas la partie.
Les Requins bleus, surnom de l'équipe du Cap-Vert, va découvrir la Coupe du Monde ce soir.
Cet archipel situé au large du Sénégal peuplé d'environ 500'000 habitants a réussi l'exploit de se qualifier pour une première phase finale après une campagne remarquable où elle n'a connu qu'une défaite en 10 rencontres.
Cette formation n'a disputé son premier match officiel qu'en 1978!
Son meilleur résultat en compétition continentale était un quart de finale à la CAN 2013 et 2023.
Si la tâche s'annonce ardue pour la qualification, l'équipe de Pedro Leitao Brito espère créer la sensation lors de ce tournoi!
La Roja, vainqueur de la Coupe du Monde en 2010, entame sa 17e compétition mondiale cette année, sa treizième consécutive.
Pour cette édition, l'équipe de Luis de la Fuente est clairement évoquée parmi les équipes favorites. Après avoir remporté la Ligue des Nations en 2023 puis l'Euro 2024, elle a été finaliste de la Ligue des Nations l'année suivante.
La stat la plus intéressante est qu'elle n'a plus perdu le moindre match officiel depuis le 28 mars 2023! (une défaite 2-0 face à l'Ecosse en qualifications de l'Euro). Ce qui fait 31 matchs officiels consécutifs sans défaite!
Le public espagnol est prêt à s'enflammer pour de nouveaux exploits de la Roja et de son joyau Lamine Yamal!
Bienvenue à toutes et tous pour cette cinquième journée de la Coupe du Monde. Pour démarrer la soirée, voici un alléchant Espagne - Cap-Vert.