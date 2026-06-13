La déception des Suisses après l'égalisation du Qatar. freshfocus

La Suisse a trébuché pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Incapable de se mettre à l’abri après un penalty de Breel Embolo, elle a concédé le match nul en toute fin de match samedi à Santa Clara (1-1).

Un point bien décevant. Voilà ce que la Suisse a récolté pour son premier match du Mondial nord-américain. La faute à un but tardif de Boualem Khoukhi tombé à deux minutes du coup de sifflet final (94e). Le capitaine du Qatar a dominé au duel l’entrant Miro Muheim pour égaliser de la tête. La Suisse a été punie, car elle aurait pu, et dû, faire la différence après l’ouverture du score de Breel Embolo.

Zakaria à l'aise à droite

Il avait déjà fallu un Gregor Kobel très attentif pour éviter à la Suisse une mauvaise surprise en début de match. Dès la 2e minute, le successeur de Yann Sommer a sauvé la mise à Manuel Akanji, coupable d’un bien pauvre contrôle, en bloquant la tentative d’Edmilson Junior... avec ses fesses.

Cette grosse occasion a servi d’avertissement à la troupe de Murat Yakin, qui évoluait finalement en 4-3-3, avec Michel Aebischer – préféré à Johan Manzambi – et Denis Zakaria au poste d’arrière-droit. Le Genevois de Monaco a semblé bien plus à l’aise à ce poste qu’il ne l’avait été en mars face à l’Allemagne.

C’est d’ailleurs à la suite d’un centre de «Zak» qu’est survenue l’ouverture du score de la Suisse. Après trois opportunités manquées de Dan Ndoye (6e, 10e, 12e), Zakaria a trouvé Breel Embolo, lequel a subtilement dévié le ballon pour un Remo Freuler à la limite du hors-jeu. Fauché par le gardien qatarien Mahmoud Abunada, Freuler s’est écroulé et l’arbitre n’a pas hésité à désigner le point de penalty.

Nombreuses occasions de prendre le large

C’est Embolo, de retour au jeu après ses soucis de visa, qui a ensuite transformé sereinement l’offrande, en prenant à contre-pied Abunada. Il a ainsi marqué son troisième but en Coupe du monde, son 25e sous le maillot suisse, pour rejoindre Adrian Knupp et Haris Seferovic au classement des meilleurs buteurs de la sélection.

Le but de la Suisse à la 17e minute. RTS2

Ultra-dominatrice dans son maillot vert pomme, la Suisse n’a toutefois pas réussi à se mettre à l’abri avant la pause. Zakaria (21e), Aebischer (41e, 45e+6), Vargas (45e+3) et Ndoye, encore lui (45e), ont tous été proches du 2-0 mais n’ont pas trouvé la faille.

Granit Xhaka a, lui aussi, pris sa chance de loin après le thé. Son tir flirtant avec la barre transversale (49e) a longtemps été le seul frisson d’une seconde période moins aboutie de la part des Suisses.

La punition de Khoukhi

Les introductions de Fabian Rieder (pour Aebischer) et Johan Manzambi (pour Ndoye) à la 66e leur ont bien redonné un peu d’allant, le second lançant Embolo dans le bon tempo pour une autre occasion manquée (76e). Quelques instants plus tôt, Vargas, le Suisse le plus décevant samedi, avait lui aussi perdu son face-à-face avec Abunada.

L'égalisation du Qatar. RTS2

Incapable de se mettre à l’abri, la Suisse a d’abord contrôlé son avantage en fin de match. Mais elle s’est ensuite fait plusieurs frayeurs sur les contre-attaques du Qatar, avant la punition de Khoukhi (94e).

Murat Yakin va désormais devoir remobiliser ses troupes après ce faux-pas. La Suisse est évidemment toujours en course pour rallier la phase à élimination directe. Mais elle aura désormais une grosse pression sur les épaules jeudi à Los Angeles face à la Bosnie.