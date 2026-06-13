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Ticker | Qatar - Suisse | 1. Journée Coupe du monde 2026 Canada/Mexico/USA

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Coupe du monde 2026

Publié 13. Juni 2026, 20:03

La Suisse avec Zakaria, et Aebischer à droite

1. Journée

Qatar
21:00
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Robin Carrel
par
Robin Carrel, Attalens
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Le XI qatari. Qui en connait un?
Les USA, c'est cher, c'est loin, c'est compliqué. Mais la Nati a tout de même eu droit à sa traditionnelle fanwalk!
Nos envoyés spéciaux nous ont envoyés quelques photos. Avec des VIP qataris assez impressionnants...
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Ca a vraiment l'air de partir pour un 3-4-3! Enfin, ça dépend des sites...
Pendant le tournoi, lors des matches de la Suisse, on va aller se balader en Romandie pour vivre le match avec vous. On est donc cette fois à Attalens, dans la famille Echenard, et quelques invités se sont prêtés au jeu des pronostics. Avec des prix à la clé! Un maillot pour le score juste et un ballon 20 Minutes pour le plus proche si pas de score exact.
Enfin, on a surtout le XI de Yakin. Pour la formation qui sera sur le pré, du 3-4-3 ou 4-3-3, on verra plus tard. Ca a l'air un peu nébuleux...
On a la formation de l'équipe de Suisse!
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Autant dire que ce soir, la Suisse est extrêmement favorite.
Mais attention tout de même! On n'oublie pas que cette partie est importante pour la Suisse. Un large succès contre le Qatar et c'est déjà presque la qualification en poche. Avec 8 meilleurs 3es qualifiés pour la suite, forcément...
Ces lives de la Suisse au milieu des lecteurs (potentiels), ce sera aussi un très bête concours. Si vous me voyez dans le coin, venez me déranger et tenter un pronostic sur la partie du soir. Le plus proche ou celui qui tombera juste aura droit au trophée du jour sous forme de prix. Ca pourra être un ballon 20 Minutes, un maillot débile ou encore des chaussettes du plus bel effet. Ce sera facile de me trouver, je serai le seul à avoir un ordi ouvert en plein match plutôt qu'une bière dans les mains!
On a aussi des stats à gogo... Mais ça, dans des moments comme ceux-ci, ça passe au second plan.
Nous irons ensuite dans une fan zone, puis certainement dans un Giron... Mais les Coupes du monde de football, c'est aussi et surtout les vivre avec des potes! Alors pour cette partie entre la Suisse et le Qatar, direction la Veveyse, chez un ami, pour bien commencer le tournoi. N0attendez pas de ce live une analyse technico-tactique, mais bien davantage quelques sorties marrantes et des grandes phrases péremptoires. C'est toujours comme ça devant la télé!
Salut à tous! Bienvenue à Attalens, pour ce premier match de la Suisse dans ce Mondial 2026. Avec un petit rappel pour commencer:
Pendant cette Coupe du monde, 20 minutes rend visite à ses lecteurs. Les live-tickers de l'équipe de Suisse seront réalisés directement auprès des supporters (avec des prix à la clé pour les meilleurs pronostiqueurs!). Pour les autres nations, nous allons tenter de trouver le plus souvent possible des fans venus d’ailleurs ou avec une grand-mère du pays en question. Le but: vivre de Mondial partout en Suisse romande, dans les diverses communautés que forment notre coin de pays. Plus de 190 nationalités différentes sont représentées en Romandie, c'est presque quatre fois plus que le nombre d'équipes aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada cet été!
Si vous connaissez un bar sud-coréen qui diffusent les matches, si un de vos amis a un restaurant curacien ou encore si vous entendez parler d'une fête égyptienne avec un écran géant, n'hésitez pas à nous contacter (robin.carrel@20minutes.ch) et on essaiera de venir voir un match avec vous, quelque soit l'heure du jour ou de la nuit!

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