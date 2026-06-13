Salut à tous! Bienvenue à Attalens, pour ce premier match de la Suisse dans ce Mondial 2026. Avec un petit rappel pour commencer:

Pendant cette Coupe du monde, 20 minutes rend visite à ses lecteurs. Les live-tickers de l'équipe de Suisse seront réalisés directement auprès des supporters (avec des prix à la clé pour les meilleurs pronostiqueurs!). Pour les autres nations, nous allons tenter de trouver le plus souvent possible des fans venus d’ailleurs ou avec une grand-mère du pays en question. Le but: vivre de Mondial partout en Suisse romande, dans les diverses communautés que forment notre coin de pays. Plus de 190 nationalités différentes sont représentées en Romandie, c'est presque quatre fois plus que le nombre d'équipes aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada cet été!

Si vous connaissez un bar sud-coréen qui diffusent les matches, si un de vos amis a un restaurant curacien ou encore si vous entendez parler d'une fête égyptienne avec un écran géant, n'hésitez pas à nous contacter (robin.carrel@20minutes.ch) et on essaiera de venir voir un match avec vous, quelque soit l'heure du jour ou de la nuit!