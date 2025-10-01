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Mondial de hockey 2026
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La SRF retire le documentaire sur Fischer de son programme TV
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Éviction de Patrick Fischer: ce qu’en pensent les Suisses
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Six renforts, dont un joueur de NHL, pour l'équipe de Suisse
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Le rédacteur en chef de la SRF s'exprime pour la première fois
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La Suisse bat encore la Hongrie en marquant six goals
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La Suisse s'est baladée contre la Hongrie à Bienne
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«Je suis déçu par certains médias et j'ai perdu confiance en eux»
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Deux stars suisses de NHL exigent le retour de Patrick Fischer
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Six renforts et trois évictions pour l’équipe de Suisse
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Le comportement de la Fédération soulève des questions
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«Faire la distinction entre ses exploits et l'infraction»
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«J'ai la gorge serrée»: l'émotion du fils de Patrick Fischer
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Pour la première de Jan Cadieux, la Suisse perd en Slovaquie
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Éviction de Fischer: Il a marqué le hockey suisse comme personne
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La Fédération suisse de hockey se sépare de Patrick Fischer
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Payé en bitcoins: comment Fischer a obtenu son faux certificat
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Fischer aurait pu finir dans une prison chinoise pour sa fraude
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Faux certificat Covid
Swiss Olympic se désolidarise du mensonge de Patrick Fischer
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Patrick Fischer admet avoir falsifié un certificat Covid
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La Suisse avec deux néophytes et quatre vice-champions du monde
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Patrick Fischer rêve d'une sortie dorée en 2026
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Fischer va quitter l'équipe de Suisse, Cadieux le remplacera
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