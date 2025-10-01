News
Vidéos
Découvrir
Profil
Toutes
Football
Toutes
Coupe du monde 2026
Jeu de pronostics du Mondial
Tennis
Hockey
Mondial de hockey
Cyclisme
Sports d'hiver
Auto & Moto
Autres
Tennis
Tennis
Viktorija Golubic n'a eu aucune chance face à Iga Swiatek
2
11
0
00:21
Tennis
La fille de Belinda Bencic fait le show au micro de l'arbitre
5
214
0
Tennis
Hécatombe à Montréal: Zverev et Medvedev éliminés
3
52
1
Tennis
Bencic déroule et file au 3e tour à Toronto
1
52
0
Tennis
La poisse accompagne toujours le malheureux Carlos Alcaraz
5
91
1
Tennis
Un gros morceau d’entrée pour Belinda Bencic à Toronto
1
17
0
Tennis
«Je ne pense pas que Djokovic se soucie de son classement»
5
101
0
Tennis
La pluie joue les trouble-fêtes à Montréal et Toronto
2
7
0
Tennis
Golubic craque d’entrée à Memphis
1
10
0
Tennis
Hüsler battu en finale pour son tournoi d’adieux
0
26
0
VIDÉO
Tennis
Federer connaît le possible amoureux de sa fille depuis un bail
15
381
0
Tennis
Trois Suisses en quarts de finale au Challenger de Zoug
1
6
0
Tennis
Fin de parcours autrichien pour le valeureux Kilian Feldbausch
0
5
0
Idylle au tennis
Myla Rose Federer craquerait-elle pour le fils de Lleyton Hewitt?
47
913
4
Tennis
Un marathon perdu et des regrets pour Simona Waltert
1
10
0
Tennis
Wawrinka sorti au 1er tour à Estoril
17
54
0
Tennis
Un jour qui fera date pour le Genevois Kilian Feldbausch
3
36
2
Tennis
La WTA impose un test de genre à toutes ses joueuses
10
180
3
Italie
En vacances, Boris Becker barbotte avec sa petite Zoë
20
178
1
Tennis
Un grand nom triomphe en finale à Gstaad
6
116
0
Tennis
Stan Wawrinka va affronter un adversaire au nom très célèbre
28
142
2
Tennis
Finaliste à Wimbledon, Muchova absente «quelques semaines»
2
14
0
Tennis
Tsitsipas file en finale à Gstaad
2
25
0
Tennis
Collignon réalise un miracle et élimine le finaliste de 2025
0
21
1
Tennis
À Gstaad, Stricker s'incline malgré un premier set prometteur
1
10
0
Tennis
Tsitsipas stoppe Kym après un combat de près de trois sets
2
10
0
Tennis
Blessé, Carlos Alcaraz devrait enfin retrouver les courts
2
24
0
00:25
Ruud et Tsitsipas
À Gstaad, les stars du tennis s'affrontent depuis leurs balcons
17
398
17
Tennis
Wawrinka fait ses adieux à Gstaad en s’inclinant au 1er tour
19
96
0
News
Vidéos
Profil