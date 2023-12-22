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Wetter Meteoblue
Trockenheit
Thurgau
Der Thur geht das Wasser aus – Kraftwerke ausser Betrieb
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Kollaps droht
Street Parade bei 30 Grad: Verträgst du jetzt weniger Alkohol?
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Zu heiss
Auch Saas-Fee muss den Sommerskibetrieb einstellen
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Neue Studie
Biologisch messbar: Hitzewellen lassen uns schneller altern
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Street Parade
Tiefere Luftfeuchtigkeit
31 Grad zur Street Parade – doch ein Faktor macht den Unterschied
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Internationale Gäste
«Verstehe nicht, warum Schweizer Hotels keine Klimaanlagen haben»
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St. Gallen
Unwetter bläst WC über Marktplatz – jetzt spricht der Betreiber
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Bodensee
200 Helfer suchten nach ihr: Frau tot aufgefunden
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Wetter
Alarm in 27 Grossstädten: Hitze trifft Italien mit voller Wucht
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Minusio TI
22-Meter-Baum stürzt um – Restaurantgäste sitzen direkt daneben
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Wetter
«Gabs noch nie»: Schweiz schwitzt, Österreich glüht bei 41,2 Grad
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Neuseeland
Seltener Schneefall lockt Skifahrer auf steilste Strasse der Welt
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Trockenheit
Klingnau AG
Gemeinde ruft zum Wassersparen auf – und bewässert den Sportrasen
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Wetter
Schon Herbst? Trockenheit setzt unseren Wäldern zu
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Trockenheit
Wegen Trockenheit
«Wir steuern auf das grösste Fischsterben aller Zeiten zu»
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Italien
Heftiges Unwetter löst Erdrutsch auf Südseite von Matterhorn aus
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Trockenheit
Stadt Zürich
Trockenheit: Solltest du Stadtbäume jetzt mit Wasser versorgen?
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Hitzewelle
Wenn nichts mehr hilft: Mach einen dieser 5 Ausflüge
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Schweiz
Zuerst nochmals richtig heiss – dann ist Abkühlung in Sicht
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Trockenheit
Tiefstwerte in Köln
Nur noch 67 Zentimeter Wasser: Dramatische Lage am Rheinauhafen
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Wetter Schweiz
Tropfen auf heissen Stein: Dann kehrt die Hitze mit Wucht zurück
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Historische Hitzewellen
«Es war halt heiss wie ein Saucheib»
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Wandertipps
Besser als die volle Badi: Ab an diese versteckten Bergseen
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Schweiz
Hitze entlädt sich: Heute drohen Starkregen, Hagel und Sturmböen
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Bäume leiden unter Hitze
Dramatische Lage in Schweizer Wäldern: Es droht Gefahr von oben
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Wetter Schweiz
1. August wird «schwül und klebrig» – auch Gewitter drohen
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Dos und Don'ts
Leidet dein Büsi unter der Hitzewelle? Tierärztin hat Rat
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Hitzewelle
Bis 37 Grad: So heiss wird es heute in deiner Region
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