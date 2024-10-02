Allgemeine Geschäftsbedingungen

Hierbei handelt es sich um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwischen dir als Nutzerin oder Nutzer und allen Gesellschaften der TX Group. Danke fürs Durchlesen.

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Beziehungen zwischen dir als Nutzerin oder Nutzer und allen Gesellschaften der TX Group (insbesondere TX Group AG, Tamedia Espace AG, Tamedia Publikationen Deutschschweiz AG, Tamedia Publications romandes SA, Tamedia Finanz und Wirtschaft AG; nachfolgend insgesamt auch "Wir") als Anbieter für von uns zur Verfügung gestellte Produkt- und Dienstleistungsangebote, insbesondere betreffend unsere Print- und Onlineangebote sowie mobilen Applikationen (nachfolgend "Produkte» und betreffend Onlineangebote auf Webseiten sowie mobilen Applikationen auch "digitale Angebote").

Mit der Nutzung unserer Produkte akzeptierst du die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen als festen Bestandteil jedes Vertragsverhältnisses mit uns und erklärst dich mit den nachfolgenden Bestimmungen und rechtlichen Informationen im Zusammenhang mit unseren Produkten, sowie in diesem Zusammenhang allenfalls von uns angebotenen Dienstleistungen und Produkte Dritter, einverstanden.

Bitte lies auch unsere Datenschutzerklärung, welche Auskunft darüber gibt, wie wir mit Informationen umgehen, welche du uns über dich zur Verfügung stellst. Wenn du mit den nachfolgenden Bedingungen nicht einverstanden bist, unterlasse den Zugriff auf unsere digitalen Angebote.

1. Urheber- und andere Immaterialgüterrechte

Layout, Markenrechte und Logos sowie sämtliche Inhalte (Texte, Tabellen, Bilder, Videos, Grafiken etc.), welche dir von uns über unsere Produkte zugänglich gemacht werden, stehen in unserem Eigentum oder im Eigentum unserer Lizenzgeber. Es ist dir nicht erlaubt, diese ohne unsere ausdrückliche Zustimmung anders als hiernach ausdrücklich festgelegt oder in den Produkten als Funktion vorgesehen zu nutzen oder Dritten Rechte an der Nutzung derselben einzuräumen. Als Nutzungen gelten insbesondere das Ändern, Anbieten, Lizenzieren, Veräussern, Verbreiten, Veröffentlichen, Vervielfältigen, Vermieten, Versenden und Wahrnehmbarmachen derselben, sowie das Herstellen, Übertragen und Verkaufen von Werken zweiter Hand.

Die Softwareprogramme, mit welchen unsere digitalen Angebote betrieben werden, sind urheberrechtlich geschützt und es ist dir nicht erlaubt, diese entgegen den nachfolgenden Bestimmungen zu gebrauchen. Insbesondere ist es dir untersagt, die Softwareprogramme zu kopieren, nachzubauen, zu ändern oder auf andere Weise zu bearbeiten.

2. Nutzung von Produkten

Sämtliche Produkte stehen ausschliesslich für die persönliche, nicht kommerzielle Nutzung zur Verfügung. Du darfst unsere digitalen Angebote auf einem Computerbildschirm oder einem mobilen Endgerät abrufen und anzeigen, einzelne Seiten auf Papier ausdrucken (aber nicht fotokopieren) und solche einzelnen Seiten elektronisch auf deinem Computer oder mobilen Endgerät für deinen persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch abspeichern. Ebenso darfst du unsere digitalen Angebote ausschliesslich auf für diesen Zweck bestimmte Geräte für deinen persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch verwenden. Insbesondere ist jegliche Form automatisierter Abrufe von Produkten und deren Verbreitung in anderen Systemen nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt, wobei wir uns vorbehalten, eine solche Zustimmung jederzeit zu widerrufen.

Unsere digitalen Angebote sind in der Regel rund um die Uhr verfügbar und unterliegen laufenden Änderungen und Anpassungen. Wir behalten uns zudem vor, den Zugang aus technischen oder anderen Gründen vorübergehend oder dauernd einzuschränken.

3. Kostenpflichtige Produkte und Zahlungskonditionen

Kostenpflichtige Produkte kannst du gemäss den jeweils bei Vertragsschluss bzw. Vertragsverlängerung gültigen Tarifen und im dafür jeweils vorgesehenen Umfang nutzen. Der diesbezügliche Vertrag kommt mit Rechnungsstellung, Bestätigung der erfolgten (Kreditkarten-)Zahlung oder deinem ersten Zugriff auf die kostenpflichtigen Produkte zustande. Sämtliche Zahlungen (inklusive jeweils anwendbarer Steuern, insbesondere die Mehrwertsteuer) haben ohne Abzug im Voraus und in Schweizer Franken oder einer anderen von uns allenfalls angegebenen Währung zu erfolgen. Allfällige Gebühren für den Zugang auf digitale Angebote mittels deines Computers oder eines deiner mobilen Endgeräte gehen vollumfänglich zu deinen Lasten.

Soweit nicht ausdrücklich anders festgehalten, können Abonnemente kostenpflichtiger Produkte nur ohne Unterbruch bezogen werden. Im Falle einer Einstellung deines Zugangs zu kostenpflichtigen Produkten durch uns erhältst du von uns für die verbleibende ungenutzte Vertragsdauer eine pro-rata Rückerstattung allenfalls bereits im Voraus geleisteter Zahlungen, ausser die Einstellung deines Zugangs ist aufgrund einer von dir zu vertretenden Verletzung der Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgt.

Sofern und soweit auf unseren digitalen Angeboten die Möglichkeit besteht, Dienstleistungen oder Produkte unserer Partner oder Dritter zu erwerben oder zu beziehen, und du von diesem Angebot Gebrauch machen möchtest, erfolgt ein allfälliger Vertragsabschluss ausschliesslich und direkt mit den betreffenden Partnern bzw. Dritten, und nicht mit uns.

Ohne Kündigung bis spätestens zwei Wochen vor Vertragsablauf, verlängert sich das Abonnement automatisch um die gleiche Dauer. Ausgenommen davon sind Probe-Abonnements.

4. Registrierung als Nutzerin oder Nutzer und deine Sorgfaltspflichten

Bestimmte Bereiche unserer digitalen Angebote sind ausschliesslich registrierten Nutzerinnen und Nutzern zugänglich. Wenn du dich als Nutzerin oder Nutzer registrierst und deinen Namen und/oder deine E-Mail-Addresse hinterlegst, bist du verpflichtet, deine Zugangsdaten (einschliesslich Passwort) vor unberechtigtem Zugriff Dritter zu schützen und diese vertraulich zu behandeln. Einen allfälligen Verlust, Diebstahl oder eine nicht vertragsgemässe Nutzung deiner Zugangsdaten (Passwort, Benutzername, E-Mail-Addresse, etc.) hast du uns bei Kenntnisnahme unverzüglich anzuzeigen. Mit der Registrierung für kostenpflichtige Produkte sicherst du uns zu, dass deine Angaben korrekt und vollständig sind und verpflichtest dich, uns über allfällige Änderungen deiner registrierten Angaben unverzüglich zu informieren. Wir behalten uns vor, zum Zwecke der Überprüfung der Einhaltung dieser Bedingungen deine Aktivitäten auf unseren digitalen Angeboten, einschliesslich deines Zugriffs, zu kontrollieren und zu speichern.

Jede Registrierung und jedes abgeschlossene Abonnement sind ausschliesslich für deinen persönlichen Gebrauch bestimmt. Es ist dir nicht erlaubt, deine Zugangsdaten anderen Personen zugänglich zu machen oder deren Nutzung mit anderen Personen zu teilen. Dasselbe gilt für eine allfällige Übertragung deines Abonnements. Soweit im Umfang eines kostenpflichtigen Produkts nicht ausdrücklich anders vorgesehen, ist jede Form der Netzwerk- oder anderen Mehrfachnutzung von Zugangsdaten unzulässig. Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns vor, deinen Zugang ohne jegliche weiteren Verpflichtungen unsererseits jederzeit zu sperren und dein Nutzerkonto zu löschen.

Im Abonnementsservicebereich unserer digitalen Angebote kannst du deine Registrierung und deine abonnierten Produkte verwalten (Abonnementserneuerungen, Adressänderungen etc.).

5. Von dir auf unseren digitalen Angeboten erstellte Inhalte

Unsere digitalen Angebote können interaktive Funktionen (Foren, Blogs etc.) zur Verfügung stellen, welche es dir erlauben, sie mit uns und anderen Nutzern über die Produkte (Texte, Fotos etc.) auszutauschen und Kommentare oder andere Mitteilungen zu machen (nachfolgend "Beiträge"). Deine Beiträge werden von uns nicht (systematisch) auf ihren Inhalt geprüft. Wir behalten uns aber ausdrücklich vor, nach unserem ausschliesslichen und freien Ermessen Beiträge zu löschen, zu verschieben oder zu ändern und deinen Zugriff auf interaktive Funktionen zu sperren.

Du bist für den Inhalt deiner Beiträge verantwortlich und verpflichtet, dich an die jeweils geltenden Regeln für die Nutzung der interaktiven Funktionen zu halten. Insbesondere sind Bekanntmachungen, Verlinkungen oder anderweitige Veröffentlichungen nicht zulässig und von dir zu unterlassen, die:

obszönen, rassistischen, homophoben oder sexistischen Inhalts sind oder jede andere Form von Hassreden beinhalten;

Urheberrechte Dritter verletzen;

verleumderisch, ehrverletzend sind oder auf andere Weise rechts- und sittenwidrig sind und eine gerichtliche Auseinandersetzung oder eine Verletzung gerichtlich angeordneter vorsorglicher Massnahmen bewirken können;

beleidigend sind oder Drohungen beinhalten oder in jeder anderen Form einen persönlichen Angriff auf unsere Mitarbeiter darstellen;

keinen Bezug zu den Produkten haben, mit denen die jeweilige interaktive Funktion im Zusammenhang steht;

jede Art von Werbung für Dienstleistungen oder Waren beinhalten (einschliesslich Spam);

Kauf- oder Boykottempfehlungen enthalten;

im Rahmen der interaktiven Funktionen bereits gemachte Beiträge zu wiederholen;

zu falschen Rückschlüssen über den Verfasser, Autor oder Absender einer Mitteilung verleiten oder sonst wie in tatsachenwidrig oder irreführend den Anschein einer Verbindung zu einer Person, Organisation oder einem Unternehmen hervorruft (einschliesslich etwa zu uns und unseren Mitarbeitern);

Softwareviren enthalten oder Dateien, Software oder Vorrichtungen, welche geeignet sind, die Funktionalität unserer digitalen Angebote zu beeinträchtigen, zu unterbrechen oder zu zerstören;

Personendaten sammeln und speichern;

und/oder den Zugang anderer Nutzer unserer digitalen Angebote blockieren oder einschränken.

Du bist verpflichtet, uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund deiner Beiträge gegen uns geltend gemacht werden, vollumfänglich schadlos zu halten (einschliesslich allfälliger Anwalts- und Gerichtskosten), und trägst allfällige rechtliche Konsequenzen deiner Beiträge die alleinige Verantwortung. Wir behalten uns überdies bei Verfehlungen sämtliche Rechte vor.

Mit der Nutzung einer interaktiven Funktion gewährst du uns das zeitlich und räumlich unbeschränkte, unwiderrufliche und unentgeltliche, nicht-exklusive Recht, deine Beiträge ganz oder teilweise in jeder (auch künftigen) Form zu speichern, wiederzugeben, zu ändern, zu übersetzen, zugänglich zu machen, weiterzuleiten, sowie diese Rechte Dritten einzuräumen.

Beiträge unserer Nutzer gelten nicht als Produkte, sondern ausschliesslich als Äusserungen unserer Nutzer. Jegliche Haftung für Beiträge unserer Nutzer durch uns ist ausgeschlossen. Es ist uns nicht möglich, sämtliche Beiträge auf ihre Rechtmässigkeit und Vereinbarkeit mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu überprüfen. Sollte ein Beitrag deine Rechte verletzen, bitten wir dich uns dies via Kontaktformular umgehend zur Kenntnis zu bringen.

6. News-Scout-/Community-Beiträge

Veröffentlichungen von Fotos, Videos, Audiodokumenten und Hinweisen durch User auf einer Plattform (insbesondere Online- oder App-Ausgabe) von 20 Minuten (insbesondere 20 Minuten, 20 minutes, lematin.ch) sind grundsätzlich honorarfrei.

Führt ein von dir erstelltes und veröffentlichtes Bild (Foto oder Screenshot) oder Video zu einem Beitrag auf den Plattformen von 20 Minuten, erhältst du bei der Erstpublikation 50 Franken oder ein Geschenk. Die Bilder/Videos müssen einen Newswert haben und einen einzigartigen Mehrwert für die daraus resultierende Geschichte bieten. Davon ausgenommen: Beiträge, die online in der Community-Rubrik erscheinen, Videos oder Bilder die Teil eines Zusammenschnitts oder einer Bildstrecke sind, Beiträge, die in einen Ticker eingebunden werden oder Bilder, die als Symbolbilder verwendet werden. Bei Einsendung von mehreren Bildern/Videos zu einem Thema werden maximal 50 Franken ausbezahlt.

Mit der Einsendung von News-Scout-/Community-Beiträgen überträgst du 20 Minuten (TX Group AG) sämtliche Rechte an den Fotos, Videos und Audiodokumenten, aber du darfst diese weiterhin auch selbst verwenden oder Dritten die Verwendung erlauben. Wenn 20 Minuten die Fotos, Videos oder Audiodokumente an Drittanbieter für Fr. 500.– oder mehr lizenziert, erhalten die Urheberinnen und Urheber die Hälfte eines allfälligen Erlöses.

Durch die Einsendung von News-Scout-/Community-Beiträgen erklärst du, dass du über die Rechte am Bild, Video oder Audiodokument verfügst und dass du sichergestellt hast, dass alle erkennbaren abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind. Ausserdem bestätigst du, dass es sich um echte Aufnahmen und keine KI-generierten Bilder handelt.

Du verpflichtest dich, bei deinen Aufnahmen die Privatsphäre anderer Menschen zu respektieren und die Arbeit von Polizei oder Rettungskräften nicht zu behindern. 20 Minuten ist es wichtig, dass User, die Zeuge eines Unfalls geworden sind, zunächst Hilfe leisten und die Rettungskräfte benachrichtigen. Wir veröffentlichen keine Bilder von Suizidopfern und Leichen.

7. Datenschutz

Der Schutz deiner Daten erfolgt strikt im Rahmen der in der Schweiz geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz.

Die uns von dir zur Verfügung gestellten Daten sowie die von uns im Rahmen unserer digitalen Angebote erhobenen Daten nutzen wir in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzerklärung.

8. Haftung

Auch wenn wir uns für die Sicherstellung einer hohen Qualität, Sorgfalt und Verfügbarkeit unserer digitalen Angebote einsetzen, können wir vorübergehende Einschränkungen und Ausfälle (Betriebsunterbrüche, Störungsbehebung, Wartungsarbeiten etc.) nicht ausschliessen. Dein Zugriff und deine Nutzung der Produkte erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Gewährleistung bezüglich unserer Produkte und weiterer von uns zur Verfügung gestellter Software wird daher ausdrücklich wegbedungen.

Überdies ist unsere Haftung für von Dritten erbrachte Leistungen ausgeschlossen. Dies gilt auch für Links auf Inhalte und Angebote Dritter, für deren Rechtmässigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit und Verfügbarkeit wir keinerlei Verantwortung oder Haftung übernehmen. Ebenso haften wir nicht für Schäden verursacht durch Computerviren und andere schädliche Computerprogramme wie beispielsweise Malware oder Spyware.

Unsere Haftung (einschliesslich für unsere verbundenen Unternehmen, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen) ist in jedem Fall auf vorsätzliche oder grobfahrlässige Verletzungen vertraglicher und ausservertraglicher Pflichten beschränkt, welche wir zu verantworten haben und uns nachgewiesen worden sind. Soweit rechtlich zulässig, ist unsere Haftung jeweils auf jenen Betrag beschränkt, welchen wir dir für den Bezug der entsprechenden kostenpflichtigen Produkte in Rechnung gestellt haben. Unsere Haftung für Folgeschäden und entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen.

9. Übrige Bestimmungen

Sollten wir es versäumen, unsere Rechte gemäss diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen geltend zu machen, gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung unserer diesbezüglichen Rechte und Ansprüche. Sollten einzelne in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Bestimmungen für unwirksam oder nicht durchsetzbar erklärt werden, so hindert dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine neue Bestimmung, die in ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Auswirkung der unwirksamen entspricht.

Wir behalten uns vor, die Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit und nach eigenem Ermessen zu ändern. Solche Änderungen werden von uns auf unseren digitalen Angeboten umgehend veröffentlicht. Es obliegt dir, dich regelmässig über die aktuell geltenden Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie in Kenntnis zu setzen.

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand



Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie sämtliche damit verbundenen Handlungen unterliegen ausschliesslich schweizerischem materiellem Recht, unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Vorschriften der Schweiz und deines Wohnorts.

Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen gilt für sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutzerkärung ausschliesslich der Gerichtsstand Zürich.

Version: 29. Januar 2026

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