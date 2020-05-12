Impressum & Team

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In Medien von TX Group AG erscheinen zwei Formen von Inhaltswerbung:

Branded Content: Bei dieser Werbeform steht in der Regel ein Produkt oder eine Dienstleistung im Vordergrund. Der Inhalt orientiert sich entweder direkt am beworbenen Produkt oder an einem thematisch verwandten Bereich und wird journalistisch aufbereitet. Die Gestaltung des Sponsored Contents ist mit dem Layout des Trägertitels identisch und wird mit dem klar verständlichen Label «Sponsored» gekennzeichnet. Wettbewerbe: Diese spezielle Form des Branded Contents ermöglicht den Lesern, Preise zu gewinnen, die entweder von 20 Minuten oder von Werbekunden bereitgestellt werden. Wettbewerbe werden deutlich mit dem Begriff «Wettbewerb» markiert und dienen dazu, die Interaktion mit dem Publikum zu fördern. Sämtliche werblichen Inhalte werden vom Team Commercial Publishing entwickelt und produziert oder aufbereitet. Dabei kann das Commercial Publishing Team bei Bedarf mit Experten und Content Creators aus ausgewählten redaktionellen Bereichen zusammenarbeiten, um eine hohe Qualität und thematische Relevanz zu gewährleisten.

Bekanntgabe von namhaften Beteiligungen der TX Group AG i.S.v. Art. 322 StGB:

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